"नौकरी और रोजगार देने के लिए बनाई कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास यूनिवर्सिटी ", बोले सम्राट चौधरी

31 Dec, 2025

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि युवाओं को एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। सम्राट चौधरी ने यहां आयोजित कुशल युवा सम्मेलन 2025 कार्यक्रम को...

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि युवाओं को एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। सम्राट चौधरी ने यहां आयोजित कुशल युवा सम्मेलन 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि बिहार सरकार युवाओं को एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। 

सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के युवा मजदूरी नहीं, बल्कि सम्मानजनक रोजगार के लिए बिहार से बाहर देश और दुनिया में जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही संदेश है। सम्राट चौधरी ने कुशल युवा सम्मेलन 2025 की सराहना करते हुये कहा कि पिछले नौ वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को जमीन पर उतार रहे है। इन्होंने 32 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया है। 

"अगले 5 साल में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना"

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरियों और 10 लाख रोजगार का वादा किया गया था। सरकार ने पिछले पांच साल में 52 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया। अब एक करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार अब तेजी से प्रगति कर रहा है। सरकार कोऑपरेटिव मॉडल और जनता की भागीदारी से भी विकास कर रही है। बिहार में अगले पांच वर्षों में 25 नई चीनी मिलें स्थापित की जाएगी। सरकार सार्वजनिक निजी भागेदारी (पीपीपी) मोड को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर, उद्योग और कौशल आधारित रोजगार राज्य की नई पहचान हैं। आज कई देशों को कुशल युवाओं की जरूरत है और बिहार के युवा इसके लिए तैयार हैं। अब बिहार के युवा मजदूरी नहीं, बल्कि सम्मानजनक रोजगार के लिए दुनिया में जाएंगे।
 

