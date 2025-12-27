Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप को अपनी ही पार्टी के नेता से जान को खतरा, सम्राट चौधरी को लिखा पत्र

Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप को अपनी ही पार्टी के नेता से जान को खतरा, सम्राट चौधरी को लिखा पत्र

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Dec, 2025 11:17 AM

tej pratap yadav faces threat to his life from leader within his own party

Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप ने पत्र में लिखा, "हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि नामाशीष यादव के पिता संतोष रेनू यादव, वैरम चक, याना-मसांडी के निवासी हैं। हमने संतोष रेनू यादव को अपनी पार्टी, जनशक्ति जनता दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया था।...

Tej Pratap Yadav: जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने शुक्रवार को बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) को एक पत्र लिखकर कहा कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेनू यादव पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप ने आरोपी नेता को पार्टी से निकाल दिया है और पटना के सचिवालय पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। 

तेज प्रताप ने पत्र में लिखा, "हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि नामाशीष यादव के पिता संतोष रेनू यादव, वैरम चक, याना-मसांडी के निवासी हैं। हमने संतोष रेनू यादव को अपनी पार्टी, जनशक्ति जनता दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया था। लेकिन पार्टी में शामिल होने के बाद, संतोष रेनू यादव, 28 एम स्ट्रैंड रोड स्थित अपने आवास से काम करते हुए, लगातार पार्टी की विचारधारा के विपरीत काम कर रहे थे, जैसे कि लोगों से काम करवाने के नाम पर पैसे लेना (मोतिहारी जिले के निवासी मंटू गोप से काम करवाने के नाम पर ऑनलाइन हजारों रुपये लिए गए)। इसी तरह, कई लोगों को डरा-धमकाकर इस व्यक्ति ने अवैध तरीके से लोगों से पैसे वसूलने का घिनौना काम किया है।" 

संतोष को 14 दिसंबर को पार्टी से किया गया था निष्कासित
पत्र में आगे लिखा, "जब यह मामला मेरे संज्ञान में आया, तो मैंने संतोष रेनू यादव को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे झूठ बोला। नतीजतन, पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने रविवार, 14 दिसंबर, 2025 को संतोष रेनू यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया। (निष्कासन पत्र संख्या 37/JJD/2025)।" JJD नेता ने आरोप लगाया कि जब से संतोष रेनू यादव को पार्टी से सस्पेंड किया गया है, तब से वह फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव वीडियो के जरिए लगातार आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। यह किसी भी हालत में सही नहीं है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!