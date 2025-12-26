तेज प्रताप यादव को जान का खतरा? सचिवालय थाने में दर्ज करायी शिकायत, सम्राट चौधरी से मांगी सुरक्षा

पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है।

Bihar Politics: पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने मौजूदा हालात को अपने लिए असुरक्षित बताते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से संपर्क कर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए सुरक्षा पुख्ता करना अब जरूरी हो गया है।

पुलिस से की सख्त कार्रवाई की मांग

तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर पटना के सचिवालय थाना में औपचारिक रूप से आवेदन भी दिया है। आवेदन में उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी संतोष रेणु यादव के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संबंधित व्यक्ति की गतिविधियां उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। पुलिस ने आवेदन को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

पार्टी विस्तार में जुटे हैं तेज प्रताप यादव

गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव इन दिनों अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल को मजबूत करने और विस्तार देने में सक्रिय हैं। हाल ही में सदस्यता अभियान की शुरुआत के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी उम्मीदवार उतारेगी।

बिहार विधानसभा चुनाव में उतारे थे उम्मीदवार

परिवार और पार्टी से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी नई पार्टी के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था। उन्होंने महुआ विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ा और कई सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे थे। हालांकि, उन्हें चुनाव में सफलता नहीं मिल सकी।

महुआ सीट पर तीसरे स्थान पर रहे थे तेज प्रताप

महुआ विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी को लेकर खासा राजनीतिक माहौल बना था। वर्ष 2015 में इसी सीट से विधायक रह चुके तेज प्रताप इस बार चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें करीब 35 हजार वोट मिले, जबकि हार का अंतर 51 हजार से अधिक वोटों का रहा। इस सीट पर कुल 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ था।