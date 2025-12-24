Main Menu

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने सम्राट चौधरी से की मुलाकात, डिप्टी CM ने फोटो शेयर कर बताया क्या हुई बातचीत

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Dec, 2025 02:07 PM

virender sehwag met samrat chaudhary

Virender Sehwag Met Samrat Chaudhary: भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने मंगलवार देर शाम बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) से शिष्टाचार मुलाकात की। इसकी जानकारी खुद सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट...

Virender Sehwag Met Samrat Chaudhary: भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने मंगलवार देर शाम बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) से शिष्टाचार मुलाकात की। इसकी जानकारी खुद सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी।

वीरेंद्र सहवाग के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए सम्राट चौधरी ने लिखा, " भारत के स्टार_क्रिकेटर रहे, विस्फोट बल्लेबाज के तौर पर अनेकों कीर्तिमान रचने वाले, "मुल्तान के सुल्तान" से प्रसिद्ध  वीरेंद्र सहवाग जी का पटना स्थित सरकारी आवास पर आगमन हुआ। उनका पारंपरिक तरीके से हार्दिक स्वागत-अभिनंदन किया।

इस मुद्दे पर हुई चर्चा

सम्राट चौधरी ने आगे लिखा, " वीरेंद्र सहवाग जी लाखों-लाख युवाओं के आदर्श रहें। उनसे बिहार की बेहतरी, खेल जगत में विशेषकर क्रिकेट को लेकर राज्य में अवसर और संभावनाओं पर वृहद संवाद किया।" बता दें कि इस दौरान सम्राट चौधरी ने शॉल और स्मृति चिन्ह वीरेंद्र सहवाग को भेंट कर उनका स्वागत किया। 

