जबरन पकड़ा, फिर मुंह को कपड़े से बांधकर बारी-बारी किया दुष्कर्म; बिहार में पति की गैरमौजूदगी में पत्नी से हैवानियत, प्रेग्नेंट हुई तो...

Kishanganj Gangrape News: बिहार के किशनगंज जिले से पति की गैरमौजूदगी में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला को डरा-धमकाकर तीन दरिंदों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gangrape Case) किया। फिर धमकी देकर कई दिनों तक उसे अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। इस कुकर्म का खुलासा तब हुआ, जब महिला प्रेग्नेंट हो गई। वहीं, अब पीड़िता ने तीनों आरोपियों के खिलाफ स्थानीय थाने में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करवाई है।

मुंह को कपड़े से बांधकर किया रेप

जानकारी के मुताबिक, घटना बहादुरगंज थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के अनुसार, उसके पति पंजाब में काम करते है। इसी बीच तीनों बदमाशों ने उसे अकेला पाकर जबरन पकड़ लिया और फिर मुंह को कपड़े से बांधकर महिला के साथ बारी-बारी से रेप किया। इतना ही नहीं, फिर दरिंदों ने महिला को धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो उसे और उसके बच्चों को जान से मार देंगे। डरी-सहमी महिला ने किसी को कुछ नहीं बताया और आरोपियों ने इसका फायदा उाठाकर कई दिनों तक उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इस बीच महिला प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपने पति को पूरी बात बताई, जिसके बाद वह घर लौट आया।

वहीं, अब पीड़िता ने तीनों आरोपियों के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिला की मेडिकल जांच कराई जा रही है।