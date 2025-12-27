Gopalganj News: बिना तलाक तीन साल में तीन शादियां, मीरगंज से सामने आया सनसनीखेज मामला

बिहार के गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने महज तीन साल में तीन शादियां रचा लीं, वो भी बिना किसी पूर्व पत्नी को तलाक दिए।

Gopalganj News: बिहार के गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने महज तीन साल में तीन शादियां रचा लीं, वो भी बिना किसी पूर्व पत्नी को तलाक दिए। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि तीनों पत्नियां एक-दूसरे के बारे में पूरी तरह अनजान थीं। मामला उजागर होने के बाद दो पीड़ित महिलाएं थाने पहुंचीं और मुकदमा दर्ज कराया।

दूसरी पत्नी गुड़िया कुमारी का आरोप (Second Wife's Allegations)

सीवान जिले की गोरिया कोठी निवासी 24 साल की गुड़िया कुमारी ने बताया कि उनकी शादी अप्रैल 2024 में मीरगंज के पिंटू बरनवाल से हुई थी। शादी के समय उन्हें नहीं पता था कि पिंटू पहले से शादीशुदा है। बाद में सच सामने आने पर वे सदमे में आ गईं। गुड़िया ने आरोप लगाया कि पति ने बिना तलाक के तीसरी शादी भी कर ली। उन्होंने पिंटू, उसकी मां और बहन के खिलाफ मीरगंज थाने में केस दर्ज कराया।

पहली पत्नी खुशबू का दर्दनाक बयान

पिंटू की पहली पत्नी खुशबू कुमारी उर्फ अमृता ने गंभीर इल्जाम लगाए हैं। उनका कहना है कि 2022 में हिंदू रीतिरिवाज से शादी हुई थी, जिसमें उनके पिता ने 20 ग्राम सोना, चांदी और तीन लाख रुपये दिए थे। फिर भी पति दहेज में पांच लाख रुपये और कार की मांग पर अड़ गया और प्रताड़ित करने लगा।

खुशबू ने एफआईआर में बताया कि सुहागरात के दिन पति ने जबरन न्यूड वीडियो बनाई और संबंध बनाने की कोशिश की। उन्होंने दहेज प्रताड़ना और छेड़छाड़ के आरोप लगाए। खुशबू का दावा है कि पिंटू ने अब सारण जिले की एक लड़की से तीसरी शादी की है, जो एक बच्चे की मां भी बन चुकी है। तीसरी पत्नी को भी पहले की शादियों की जानकारी नहीं दी गई।

आरोपी का अजीब बचाव

दोनों पत्नियों की शिकायत पर पुलिस ने पिंटू बरनवाल को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। बचाव में पिंटू ने हैरान करने वाला तर्क दिया। उसका कहना है कि तीन शादियां उसकी मजबूरी थीं, क्योंकि एक महिला में उसे सभी गुण नहीं मिले। उसने दावा किया कि शादियां बिना दहेज के कीं और दोनों पत्नियां झूठ बोल रही हैं।

पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है। यह घटना बिहार में बढ़ते विवाह धोखाधड़ी के मामलों पर सवाल उठाती है।