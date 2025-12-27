Main Menu

रोहतास में ट्रायल के दौरान ही नवनिर्मित रोपवे ध्वस्त, नए साल पर चालू करने की थी योजना

Edited By Harman, Updated: 27 Dec, 2025 09:03 AM

newly constructed ropeway collapses during trial in rohtas

Rohtas Ropeway Accident: बिहार के रोहतास जिले में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब परीक्षण के दौरान नवनिर्मित रोपवे ध्वस्त हो गया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

एक टावर और चार ट्रॉलियां क्षतिग्रस्त

यह घटना रोहतास प्रखंड से रोहतासगढ़ किला और रोहितेश्वर धाम को जोड़ने वाले रोपवे के परीक्षण के दौरान हुई, जब उससे जुड़ा एक टावर भी क्षतिग्रस्त हो गया। अधिकारियों के अनुसार परीक्षण के दौरान उपयोग में लाई जा रही चार ट्रॉलियां क्षतिग्रस्त हो गईं, हालांकि मौके पर मौजूद श्रमिकों ने सतर्कता बरतते हुए खुद को सुरक्षित बचा लिया। 

जांच के लिए कोलकाता से आ रही टीम

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अभियंता खुर्शीद करीम ने संवाददाताओं से कहा, “रोपवे का परीक्षण कार्य चल रहा था। लोड बढ़ाने के दौरान एक तार फंस गया, जिससे यह नुकसान हुआ।” उन्होंने बताया कि अभी काफी काम शेष है, जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। करीम ने कहा, “कोलकाता से एक टीम जांच के लिए आ रही है। जब तक परीक्षण के परिणामों से अधिकारी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक रोपवे सेवा आम जनता के लिए शुरू नहीं की जाएगी।” बता दें कि इस रोपवे को नए वर्ष में आम लोगों के लिए चालू करने की योजना थी।
 

