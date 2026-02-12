VIDEO: मंत्री लेशी सिंह ने डॉक्टर पर नशे में ड्यूटी करने का लगाया आरोप, जांच टीम गठित

Edited By Ramanjot, Updated: 12 Feb, 2026 03:44 PM
#Leshisingh #Bhagalpur
राज्य की खाद्य आपूर्ति मंत्री लेशी सिंह ने बीते सोमवार देर रात नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत बिहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक पर नशे की हालत में कार्य करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले की सूचना...
Bhagalpur: राज्य की खाद्य आपूर्ति मंत्री लेशी सिंह ने बीते सोमवार देर रात नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत बिहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक पर नशे की हालत में कार्य करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन ने जांच टीम का गठन कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंत्री लेशी सिंह पटना से पूर्णिया जा रही थीं। इसी दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानी महसूस होने पर उन्होंने एनएच-31 स्थित बिहपुर सीएचसी में रुककर स्वास्थ्य जांच करायी...