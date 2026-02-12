VIDEO: मंत्री लेशी सिंह ने डॉक्टर पर नशे में ड्यूटी करने का लगाया आरोप, जांच टीम गठित

Edited By Ramanjot, Updated: 12 Feb, 2026 03:44 PM



A-

A+

#Leshisingh #Bhagalpur राज्य की खाद्य आपूर्ति मंत्री लेशी सिंह ने बीते सोमवार देर रात नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत बिहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक पर नशे की हालत में कार्य करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले की सूचना...