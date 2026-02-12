Gold Price Today: 12 फरवरी 2026 को सोने में उतार-चढ़ाव, जानें पटना समेत प्रमुख शहरों का ताजा रेट

Edited By Ramanjot, Updated: 12 Feb, 2026 03:58 PM
अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती और घरेलू बाजार में मुनाफावसूली के बीच गुरुवार को सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला।
Gold Price Today 12 February 2026: अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती और घरेलू बाजार में मुनाफावसूली के बीच गुरुवार को सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर करीब 12:20 बजे सोने का वायदा भाव करीब 0.52% की गिरावट के साथ लगभग ₹1,57,930 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। पिछले कारोबारी दिन यह करीब ₹1,58,650 प्रति 10 ग्राम पर था। 29 जनवरी 2026 को सोना अपने रिकॉर्ड स्तर के करीब ₹1.80 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था, जिसके बाद से बाजार में हल्की नरमी देखी जा रही है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर, दिल्ली सर्राफा में तेजी
वैश्विक बाजार में हाजिर सोना लगभग 5,078 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुंच गया। इसका असर दिल्ली सर्राफा बाजार पर भी दिखा, जहां 24 कैरेट सोना (टैक्स सहित) बढ़कर करीब ₹1,61,300 प्रति 10 ग्राम हो गया। इससे पहले यह करीब ₹1,60,700 पर बंद हुआ था।
IBJA के अनुसार आज का Gold Rate (प्रति 10 ग्राम)
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सुबह से दोपहर तक कीमतों में गिरावट दर्ज की गई:
- कैरेट सुबह का भाव दोपहर का भाव
- 24 कैरेट ₹1,57,322 ₹1,56,147
- 23 कैरेट ₹1,56,692 ₹1,55,522
- 22 कैरेट ₹1,44,107 ₹1,43,031
- 18 कैरेट ₹1,17,992 ₹1,17,110
- 14 कैरेट ₹92,033 ₹91,346
Bihar Gold Rate Today: पटना समेत प्रमुख शहरों में क्या है रेट?
बिहार में शादी-ब्याह और मांगलिक कार्यों को देखते हुए सोने की मांग लगातार बनी हुई है। आइए जानते हैं बिहार के प्रमुख शहरों में आज 24, 22 और 18 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम):
- शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट
- पटना ₹1,58,450 ₹1,45,250 ₹1,18,850
- गया ₹1,58,400 ₹1,45,200 ₹1,18,800
- मुजफ्फरपुर ₹1,58,450 ₹1,45,250 ₹1,18,850
- भागलपुर ₹1,58,400 ₹1,45,200 ₹1,18,800
- दरभंगा ₹1,58,450 ₹1,45,250 ₹1,18,850
- पूर्णिया ₹1,58,400 ₹1,45,200 ₹1,18,800
नोट: स्थानीय ज्वेलर्स के अनुसार मेकिंग चार्ज और जीएसटी अलग से जुड़ सकता है।
सोने का वायदा भाव
मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच अप्रैल डिलीवरी वाला सोना वायदा पिछले सत्र में करीब ₹1,58,200 प्रति 10 ग्राम तक उछला था, जो करीब 0.89% की तेजी को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 1% की बढ़त दर्ज की गई।
क्या सोना खरीदना सही समय है?
बिहार के सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि कीमतों में हल्की गिरावट से ग्राहकों की रुचि बढ़ी है। खासकर पटना, गया और मुजफ्फरपुर में शादी सीजन को देखते हुए खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक हालात और डॉलर इंडेक्स में बदलाव के अनुसार आगे भी उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।
पिछले दिन का हाल
दिल्ली सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना करीब ₹600 की बढ़त के साथ ₹1.61 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। वहीं, ग्लोबल मार्केट में भी हाजिर सोने में 1% से अधिक की तेजी देखी गई थी।