  • ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई अंगीठी, दम घुटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत...मची चीख-पुकार

Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Dec, 2025 11:58 AM

four members of the same family died in chhapra s fireplace

Chhapra News: बिहार में सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में एक घर में अंगीठी जलाकर सो रहे तीन मासूम बच्चे सहित चार लोगों की दम घुटने से मौत हो गई तथा चार अन्य की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

पुलिस सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि शुक्रवार की देर रात को अम्बिका कॉलोनी निवासी रामलखन सिंह के परिवार के आठ लोग एक ही कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए थे। बंद कमरे में धुआं भरने के कारण दम घुटने से सभी लोगों की हालत बिगड़ गई। आज सुबह जब देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ कर घर में प्रवेश किया। जहां सभी आठ लोग बेहोश मिले। इसके बाद परिजन सभी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने रामलखन सिंह की पत्नी कमलावती देवी (70), विजय कुमार के पुत्र तेजांश कुमार(03), आर्य सिंह की पुत्री आद्या कुमारी (07 माह) एवं विजय कुमार की पुत्री गुड़िया कुमारी (09) को मृत घोषित कर दिया। अन्य चार लोगों की चिकित्सा सदर अस्पताल में की जा रही है।

इलाके में पसरा मातम

सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

