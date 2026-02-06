Main Menu

VIDEO: ट्रैफिक फाइन में गड़बड़ी करना पुलिसकर्मियों को पड़ा भारी, VIDEO वायरल, चाय की दुकान डीलिंग पॉइंट

06 Feb, 2026

#Katihar #TrafficFine #KatiharTrafficPolice #Viralvideo #BiharNews  ट्रैफिक फाइन में गड़बड़ी करना दो पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद होमगार्ड जवान को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं पुलिस टीम दारोगा बाबू की खोजबीन में...

Katihar News: ट्रैफिक फाइन में गड़बड़ी करना दो पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद होमगार्ड जवान को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं पुलिस टीम दारोगा बाबू की खोजबीन में जुटी हुई है। दरअसल, ये पूरा मामला कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र का है, जहां ट्रैफिक फाइन में गड़बड़ी के वायरल वीडियो ने पुलिस की करतूतों की पोल खोल डाली....

