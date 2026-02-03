Main Menu

VIDEO: मवेशी तस्करी का पर्दाफाश, Katihar Police की बड़ी कार्रवाई, 50 से अधिक मवेशी बरामद | Animal Smuggling

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Feb, 2026 03:23 PM

Katihar News: कटिहार पुलिस ( Katihar Police ) ने बेजुबानों के स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मवेशी तस्करों ( smuggler ) के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पचास से अधिक मवेशियों को बरामद कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 

