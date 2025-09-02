पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई : अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, कुख्यात शोल्डी समेत कई गिरफ्तार

राजधानी पटना पुलिस ने रविवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध हथियारों के जखीरे का भंडाफोड़ किया है।

पटना : राजधानी पटना पुलिस ने रविवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध हथियारों के जखीरे का भंडाफोड़ किया है। नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के नेतृत्व में गठित छापामारी टीम ने रानीतालाब थाना क्षेत्र में कई ठिकानों पर दबिश दी, जहां से पिस्टल, रायफल, कारतूस और अन्य हथियार बरामद किए गए।

गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की गई थी। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुख्यात अपराधकर्मी गौतम कुमार उर्फ शोल्डी को भारी मात्रा में हथियारों और कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देशी पिस्टल, विदेशी पिस्टल, मैगजीन और सैकड़ों कारतूस मिले।

शोल्डी की निशानदेही पर बृजबिहारी यादव, राहुल कुमार और हरख प्रसाद के घरों पर भी छापामारी की गई। पुलिस ने इनके घरों से रायफल, दो नाली बंदूक, देशी पिस्टल, मैगजीन और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए।

क्या-क्या बरामद हुआ?

03 देशी पिस्टल

04 रायफल

02 दो नाली बंदूक

10 मैगजीन

402 से अधिक जिंदा कारतूस

51 खोखे

चाकू, खुखरी और फाइटर हथियार

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अपराधियों का मकसद बालू कारोबार में दबदबा बनाना और इलाके में दहशत फैलाना था।

शोल्डी का आपराधिक इतिहास

गौतम कुमार उर्फ शोल्डी पर पहले भी हत्या के प्रयास, मारपीट, अवैध हथियार रखने और लूट जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वह रानीतालाब थाने का कुख्यात अपराधी माना जाता है। पुलिस ने सभी हथियार जब्त कर लिए हैं और गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।