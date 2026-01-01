Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar News: पटना में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने 2025 में 4.20 लाख पासपोर्ट किए जारी

Bihar News: पटना में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने 2025 में 4.20 लाख पासपोर्ट किए जारी

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jan, 2026 04:11 PM

regional passport office in patna issued 4 20 lakh passports in 2025

2025 में, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को 2024 के मुकाबले 46,531 ज़्यादा एप्लीकेशन मिले। 2024 में कुल 4,05,721 एप्लीकेशन स्वीकार किए गए। बयान में कहा गया है, "पटना ऑफिस को 2025 में 4,52,252 एप्लीकेशन मिले...जिनमें से 4,20,210 लोगों को पासपोर्ट जारी किए गए।...

Bihar News: पटना में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने साल 2025 में 4.2 लाख पासपोर्ट जारी किए हैं। 2025 में, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को 2024 के मुकाबले 46,531 ज़्यादा एप्लीकेशन मिले। 2024 में कुल 4,05,721 एप्लीकेशन स्वीकार किए गए। 

2024 के मुकाबले 46,531 ज़्यादा एप्लीकेशन मिले
2025 में, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को 2024 के मुकाबले 46,531 ज़्यादा एप्लीकेशन मिले। 2024 में कुल 4,05,721 एप्लीकेशन स्वीकार किए गए। बयान में कहा गया है, "पटना ऑफिस को 2025 में 4,52,252 एप्लीकेशन मिले...जिनमें से 4,20,210 लोगों को पासपोर्ट जारी किए गए। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस दिन-ब-दिन अपनी पासपोर्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है।" बयान में कहा गया है, "अभी, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, पटना के तहत बिहार के कुल 40 लोकसभा क्षेत्रों में से 37 लोकसभा क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSKS) और दो लोकसभा क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, जिनके ज़रिए बिहार के एप्लिकेंट्स के पासपोर्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाते हैं।" 

दिन-ब-दिन बढ़ रही है एप्लीकेशन की संख्या
बयान में कहा गया है कि पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों के ज़रिए एक्सेप्ट किए जाने वाले एप्लीकेशन की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है, और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ज़रूरत के हिसाब से एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए समय-समय पर अपॉइंटमेंट की संख्या बढ़ा रहा है। पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ-साथ, सभी पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो पहले सिर्फ़ पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर एक्सेप्ट किए जाते थे। इसके अलावा, पासपोर्ट सेवा केंद्र, दरभंगा ने भी तत्काल शुरू कर दिया है। पासपोर्ट सर्विसेज़, जिससे पटना और दरभंगा दोनों में तत्काल पासपोर्ट सर्विसेज़ उपलब्ध हो सकेंगी, ऐसा कहा गया।

मुख्य विशेषताएं एवं उपलब्धियां 

पासपोर्ट मोबाईल कैम्प का आयोजन 

भारत सरकार विदेश मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना "पासपोर्ट आपके द्वार को आगे बढ़ाते हुए विदेश मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना को दिनांक 26 जनवरी, 2024 को अत्याधुनिक सुविधायुक्त वातानुकुलित "पासपोर्ट मोबाईल वैन" उपलब्ध कराया गया था। इस वैन के माध्यम से वर्ष 2025 में बिहार के विभिन्न जगहों पर कुल 8 शिविर लगाए गए जिसमें लगभग 1100 आवेदन स्वीकृत किए गए। इन शिविरों का विवरण निम्न प्रकार है: 

और ये भी पढ़े

  • "बीडीओ कार्यालय, श्रीनगर, न्यू ऑफिसर्स कॉलोनी, सिवान" में दिनांक 28.01. 2025 (मंगलवार) से 30.01.2025 (गुरुवार) तक।
  • समाहरणालय पूर्णिया में दिनांक 12.02.2025 (बुधवार) से 14.02.2025 (शुक्रवार) तक। 
  • अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के परिसर में में लगभग 165 संस्थान के सदस्यों एवं डॉक्टरों के लिए दिनांक 03 से 05 मार्च, 2025 तक।
  • "अनुमंडल कार्यालय परिसर, बगहा" में दिनांक 22 से 24 अप्रैल, 2025 तक।
  • "समाहरणालय कार्यालय परिसर, लखीसराय" में दिनांक 01 से 03 जुलाई, 2025 तक।
  • राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT), पटना" में दिनांक 26 से 27 अगस्त, 2025 तक।
  • "सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय परिसर, शेखपुरा में दिनांक 16 से 18 सितम्बर, 2025 तक।
  • "इनडोर स्टेडियम, समाहरणालय परिसर, अरवल में दिनांक 02 से 04 दिसम्बर, 2025 तक। 

बिहार पुलिस के कर्मियों का प्रशिक्षण 

पासपोर्ट सेवाओं में निरंतर सुधार लाने और वास्तविक पासपोर्ट धारकों की संख्या बढ़ाने के लिए बिहार पुलिस के साथ नियमित प्रशिक्षण-सह-संवाद सत्र आयोजित किए गए है जिसका विवरण निम्न प्रकार है: 

  • पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, राजगीर में दिनांक 11.01.2025 को प्रशिक्षण कार्यक्रम अयोजित किया गया, जिसमें बिहार के सभी जिला से संबंधित उप पुलिस अधीक्षकों एवं सहयोगियों ने भाग लिए।
  • बिहार पुलिस मुख्यालय, सरदार पटेल भवन के प्रेक्षागृह में दिनांक 04.02.2025 को पटना जिला से संबंधित सभी थानों के लगभग 150 पुलिस अधीकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
  • गोपालगंज में पासपोर्ट कार्य निष्पादित कर रहे जिला एवं सभी थाना स्तर के प्रभारी एवं पुलिस कर्मियों के लिए गोपालगंज में ही दिनांक 12.07.2025 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्याक्रम आयोजित किया गया।
  • सिवान में दिनांक 26.07.2025 को पासपोर्ट कार्य निष्पादित कर रहे सिवान जिला के सभी थाना स्तर के प्रभारी एवं पुलिस कर्मियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्याक्रम आयोजित किया गया।
  • सिवान में संपन्न हुए प्रशिक्षण की सफलता को देखते हुए पुनः दिनांक 30.08. 2025 को सिवान में पासपोर्ट कार्य निष्पादित कर रहे सिवान जिला के सभी थाना स्तर के प्रभारी एवं पुलिस कर्मियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्याक्रम आयोजित किया गया। 

डाक विभाग के कर्मियों का प्रशिक्षण 

पासपोर्ट आवेदकों को सेवा में निरंतर सुधार लाने एवं पासपोर्ट आवेदकों को आवेदन देने में और भी अधिक सुविधा प्रादन करने के लिए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में कार्यरत डाक विभाग के कर्मियों को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना द्वारा पासपोर्ट सेवा केंद्र पटना में दिनांक 14.06.2025 एवं 26.06.2025 को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 400 आवेदकों को आवेदन जमा करने हेतु अपॉइंटमेंट प्रदान किया गया ताकि व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। 

पासपोर्ट अपॉइंटमेंट में वृद्धि 

  • डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में आवेदकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आवेदन जमा करने हेतु जारी किए जाने वाले अपॉइंटमेंट को बढ़ाकर इस वर्ष 2080 से 2225 कर दिया गया है ताकि आवेदन जमा करने के लिए प्रदान की जाने वाली तिथि में वृद्धि को कम किया जा सके।
  • सभी 37 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पीसीसी आवेदन जमा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तरह ही डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में भी अपॉइंटमेंट जारी किए गए।
  • क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना में पुछताछ करने आये आवेदकों के लिए प्रत्येक बुधवार को 25 पुछताछ अपॉइंटमेंट बढ़ाए गए।
  • पासपोर्ट सेवा केंद्र पटना की तरह पासपोर्ट सेवा केंद्र दरभंगा में भी आवेदकों को तत्काल की सुविधा के लिए प्रत्येक कार्यदिवस को 25 अपॉइंटमेंट जारी किए जाने की सुविध प्रदान की गई। 


पूछताछ एवं शिकायत निवारण प्रणाली को सुव्यवस्थित करना

  • जनसेवा के भाव के प्रति इस कार्यालय की वचनबद्धता को मूल रूप प्रदान करने हेतु एवं रूके हुए आवेदनों के निष्पादन हेतु प्रति माह लगभग 6000 पासपोर्ट आवेदकों को पूछताछ हेतु अपॉइंटमेंट प्रदान की जाती है ताकि आवेदक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना के मुख्यालय में अपनी बात प्रस्तुत कर सके।
  • प्रत्येक बुधवार को 25 आवेदकों को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी से सीधे संवाद की व्यवस्था की गई ताकि वे अपनी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से कार्यालय प्रमुख को पहुंचा सके।
  • शिकायत निवारण हेतु समर्पित एक प्रभाग बनाया गया है जिसमें ईमेल, डाक, सीपीजीआरएएम एवं सोशल मिडिया से प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जाता है। वर्ष 2025 में उक्त माध्यमों से प्राप्त लगभग 36000 शिकायतों का निराकरण किया गया अथवा जवाब प्रस्तुत किया गया।
  • क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना द्वारा 12 नवम्बर को पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें 6 माह से लंबित पड़े कुल 348 आवेदनों का निबटान किया गया।
  • ईमेल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निबटान के लिए तीन दिनों का समय-सीमा निर्धारित कर दिया गया है।
  • क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना के परिसर में "मे आई हेल्प यू" काउन्टर बनाया गया है जहां आवेदकों को आवेदन लिखने, फार्म भरने इत्यादि में मदद करने के लिए एक समर्पित अधिकारी की न्युक्ति की गई है।

 विशेष पहल

  • आवेदकों को बेहतर अनुभव के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र पटना का नवीकरण किया गया है।
  • दो पासपोर्ट सेवा केंद्रों एवं 37 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पूरे वर्ष स्वच्छता अभियान चलाया गया।
  • "स्वच्छ भारत हरित भारत" अभियान के तहत सभी कार्यालयों में कई पौधे लगाये गए।
  • बिहार की संस्कृति के उत्थान एवं पासपोर्ट सेवा केंद्र की सुंदरता को बढ़ाने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र, पटना में इस वर्ष बिहार के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रकलाओं की 3 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
  • राजभाषा हिन्दी के उत्थान के लिए यह कार्यालय सदैव अग्रसर रहा है जिसके कारण बिहार में प्रथम बार आए हिन्दी के केंद्रीय संसदीय दल द्वारा इस कार्यालय की सराहना की गई। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना को गोहाटी, में दिनांक 05.03. 2025 को गृह विभाग, भारत सरकार द्वारा राजभाषा में उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु पूर्वी क्षेत्र का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।
  • इस कार्यालय की राजभाषा पत्रिका "विहार दर्शन" के पंचम अंक का विमोचन माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया।
  • क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना द्वारा 12 नवम्बर को पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें आवेदकों को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी से सीधे संवाद की व्यवस्था की गई साथ ही प्रत्येक बुधवार को 25 आवेदकों को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी से सीधे संवाद की व्यवस्था की गई है ताकि ये अपनी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से कार्यालय प्रमुख को पहुंचा सके।

पारदर्शिता एवं ईमानदारी हेतु पहल

  • वर्ष 2025, में फर्जी दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाने वालों के खिलाफ भी बड़ी कार्यवाई की गई। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले दलाल एवं बनवाने वालों दोनों पर कई मामलों में विभिन्न जिला के पुलिस अधीक्षक को सूचना प्रदान की गई एवं उचित कार्यवाई की गई। सभी आवेदकों से आग्रह है कि वे दलालों/ठगों के चक्कर में न  पड़े। किसी भी समस्या के समाधान के लिए कार्यालय आकर संबंधित अधिकारी से मिलें।
     
  • सतर्कता जागरूकता हेतु दिनांक 27.11.2025 को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना की लगातार सतर्कता जागरूकता की कोशिशों के तहत पटना सीबीआई शाखा प्रमुख, प्रांजल रुंडला ने पासपोर्ट कार्यालय पटना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्कता के अलग-अलग पहलुओं, खासकर पासपोर्ट सेवाओं के बारे में जागरूक किया और पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रतिः प्रतिबद्धता को मजबूत किया।

आने वाले वर्ष में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना द्वारा उठाए जाने वाले कदम निम्न प्रकार है:

  • बिहार के उन जिलों में जहां भी आवेदन जमा करने के लिए अपॉइंटमेंट जल्द प्राप्त नहीं होने संबंधी समस्या होगी जैसे मधेपुरा एवं कैमुर, यहां पासपोर्ट सेवा मोबाईल वैन कैंप द्वारा आवेदन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था की जाएगी।
  • समय-समय पर पुलिस अधिकारियों एवं डाक विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
  • डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की आवेदन स्वीकृत करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। शेष एक लोकसभा क्षेत्र वालमिकीनगर के रामनगर डाकघर में आने वाले साल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा।
  • डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक माह के किसी एक शनिवार को भी आवेदन जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • आने वाले वर्ष में आवेदकों की आवश्यकता को देखते हुए पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया जाएगा। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!