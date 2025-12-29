Bihar News: बिहार के इस जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 278 लीटर शराब के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार

पुलिस सूत्रों ने बताया कि रतनपुरा थाने के अन्तर्गत पूर्वी कोसी तटबंध पर बने सड़क मार्ग पर पिपराही गाव के समीप पुलिस ने एक ई-रिक्शा से 108 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है और इस मामले दो तस्करों क्रमश: मोहम्मद महबूब (28 वर्ष) और मोहम्मद शमीम (19 वर्ष)...

Bihar News: बिहार में सुपौल जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने 278 लीटर शराब बरामद करते हुए एक महिला समेत तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है।



पुलिस सूत्रों ने बताया कि रतनपुरा थाने के अन्तर्गत पूर्वी कोसी तटबंध पर बने सड़क मार्ग पर पिपराही गाव के समीप पुलिस ने एक ई-रिक्शा से 108 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है और इस मामले दो तस्करों क्रमश: मोहम्मद महबूब (28 वर्ष) और मोहम्मद शमीम (19 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। दोनों ही गिरफ्तार तस्कर बीरपुर थाना क्षेत्र को रहने वाले है।



पुलिस ने बताया कि भपटियाही थाने के सरायगढ़ गांव के वार्ड संख्या 11 में पुलिस ने एक मकान में छापामारी कर 170 बोतलें विदेशी शराब बरामद की है तथा इस सिलसिले में गंगिया देवी नामक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार गंगिया देवी अपने मकान से शराब की बिक्री किया करती थी। दोनों मामलों में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर तीनों ही आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।