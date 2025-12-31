Main Menu

  • Bihar Weather Today (31 December 2025): नए साल से पहले बिहार में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और Cold Day का कहर

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Dec, 2025 08:25 AM

bihar weather today 31 december 2025

बिहार में साल 2025 का आखिरी दिन और नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड, तेज पछुआ हवाओं और घने कोहरे के साथ होने जा रही है। उत्तर-पश्चिम से चल रही सर्द हवाओं ने ठंड की तीव्रता को और बढ़ा दिया है, जिससे दिन के समय भी लोगों को जबरदस्त कनकनी महसूस हो रही है।

Bihar Weather Today: बिहार में साल 2025 का आखिरी दिन और नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड, तेज पछुआ हवाओं और घने कोहरे के साथ होने जा रही है। उत्तर-पश्चिम से चल रही सर्द हवाओं ने ठंड की तीव्रता को और बढ़ा दिया है, जिससे दिन के समय भी लोगों को जबरदस्त कनकनी महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं और कई जिलों में शीत दिवस (Cold Day) की स्थिति बनी रह सकती है।

Bihar Weather Update: उत्तर और दक्षिण-पश्चिम बिहार में शीत दिवस की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर बिहार और दक्षिण-पश्चिम बिहार के कई जिलों में शीत दिवस दर्ज किए जाने की संभावना है।

1 जनवरी 2026 को उत्तर बिहार के लगभग सभी जिलों में Cold Day की स्थिति रह सकती है, जबकि पूरे राज्य में घना कोहरा (Dense Fog) छाए रहने का अनुमान है। बीते 24 घंटों के दौरान बिहार के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। राज्य में तापमान का दायरा इस प्रकार रहा:

  • न्यूनतम तापमान: 7.7°C से 12.6°C
  • अधिकतम तापमान: 12.7°C से 19°C

गया, औरंगाबाद और नालंदा में भीषण शीत दिवस, जबकि डेहरी में कोल्ड डे जैसी स्थिति रिकॉर्ड की गई।

Patna Weather Today: धूप निकली, लेकिन पछुआ हवा ने बढ़ाई ठिठुरन

राजधानी पटना में करीब नौ दिनों के बाद दोपहर में धूप जरूर देखने को मिली, लेकिन तेज पछुआ हवाओं के कारण ठंड से कोई खास राहत नहीं मिली। यहाँ अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पटना में अगले दो दिनों तक कोहरा बना रहेगा, हालांकि फिलहाल शीत दिवस को लेकर कोई औपचारिक अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

Fog Alert Bihar: तराई जिलों में दृश्यता बेहद कम, यातायात पर असर

हिमालय से सटे तराई क्षेत्रों में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। पश्चिम और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कई इलाकों में दृश्यता काफी कम दर्ज की गई। इसके अलावा पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा और बेगूसराय में भी ठंड और कोहरे का संयुक्त असर बना हुआ है। कुछ जिलों में Cold Day को लेकर Orange Alert जारी किया गया है। हालांकि खगड़िया, भागलपुर, बांका और मुंगेर में सुबह हल्का कुहासा और दिन में आंशिक धूप निकलने की संभावना जताई गई है।

New Year Weather Forecast Bihar: नए साल की शुरुआत भी ठंड के साथ

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 को भी ठंड से राहत मिलने की संभावना बेहद कम है।

  • उत्तर बिहार: कोल्ड डे और घना कुहासा
  • दक्षिण बिहार: मुख्य रूप से कोहरे का असर

तेज पछुआ हवाओं के कारण पूरे दिन कनकनी बनी रहेगी। अनुमान है कि बिहार में कोहरे और शीत दिवस से व्यापक राहत 5 जनवरी के बाद मिल सकती है। दक्षिण बिहार में 3 जनवरी से ठंड का असर धीरे-धीरे कम हो सकता है, जबकि उत्तर बिहार में ठंड का दौर कुछ दिन और लंबा खिंच सकता है।

