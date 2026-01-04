Sakshi Shrivas Justin D’Cruz Viral Video: ‘लीक्ड MMS’ का सच आया सामने, कपल ने लोगों से की ये गुजारिश

Sakshi Shrivas Justin D’Cruz Viral Video: कपल ने इंस्टाग्राम पर सफाई देते हुए इन अफवाहों को खारिज किया। जस्टिन डी’क्रूज़ ने कहा, “यह पूरी तरह फेक और मिसलीडिंग है। हमारे पब्लिक व्लॉग के क्लिप को काटकर लोग सस्ते एंगेजमेंट के लिए झूठी कहानियां बना रहे...

Sakshi Shrivas Justin D’Cruz Viral Video: स्प्लिट्सविला X4 के Finalist साक्षी श्रीवास और जस्टिन डिक्रूज के वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, साल 2026 की शुरुआत में सोशल मीडिया पर एक वीडियो (Sakshi Shrivas Justin D’Cruz Viral Video) तेजी से वायरल हुआ, जिसे “लीक्ड MMS” बताकर शेयर किया जा रहा था। हालांकि, जांच में यह दावा पूरी तरह फर्जी निकला है।

क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?

वायरल क्लिप में जस्टिन डी’क्रूज़ बिना शर्ट के साक्षी श्रीवास से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे आपत्तिजनक बताकर “पूरा वीडियो देखने के लिए DM करें” जैसे कैप्शन के साथ शेयर किया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि यह वीडियो कपल के पुराने YouTube व्लॉग का एडिट किया गया हिस्सा है, जिसे जानबूझकर गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश किया गया।

Sakshi Shrivas और Justin D’Cruz का रिएक्शन

कपल ने इंस्टाग्राम पर सफाई देते हुए इन अफवाहों को खारिज किया। जस्टिन डी’क्रूज़ ने कहा, “यह पूरी तरह फेक और मिसलीडिंग है। हमारे पब्लिक व्लॉग के क्लिप को काटकर लोग सस्ते एंगेजमेंट के लिए झूठी कहानियां बना रहे हैं।” साक्षी ने भी साफ किया कि वीडियो किसी तरह का प्राइवेट या लीक कंटेंट नहीं है।

Sakshi Shrivas कौन हैं? (Who is Sakshi Shrivas)

Sakshi Shrivas ने IIIT लखनऊ से B.Tech (Information Technology) की पढ़ाई की है। वे Google, LinkedIn और Blinkit में Software Engineer रह चुकी हैं। वे Splitvilla X4 (2022) में First Runner रही हैं। साक्षी श्रीवास के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। स्प्लिट्सविला X4 खत्म होने के बाद Justin D’Cruz और साक्षी साथ में व्लॉग्स और कंटेंट बनाते हैं।

