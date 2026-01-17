कटिहार में गौ तस्करी नेटवर्क बेनकाब! 43 गायों से भरा ट्रक पकड़ा गया, 6 लोगों पर केस दर्ज

कटिहार से गौ तस्करी से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गौ रक्षा के नाम पर ही कथित फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। सीमांचल इलाके में लंबे समय से गौ तस्करी के संगठित नेटवर्क की चर्चा होती रही है।

Bihar Crime News: कटिहार से गौ तस्करी से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गौ रक्षा के नाम पर ही कथित फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। सीमांचल इलाके में लंबे समय से गौ तस्करी के संगठित नेटवर्क की चर्चा होती रही है। हालांकि हाल के दिनों में हिंदू संगठनों और गौ रक्षा समितियों की सक्रियता के कारण तस्करों पर कुछ हद तक नकेल कसी गई थी। इसी बीच कटिहार मुफस्सिल थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इस पूरे नेटवर्क की एक नई परत खोल दी है।

ट्रक से 43 गायें जब्त, छह लोगों पर FIR

पुलिस ने भट्टा टोला इलाके से एक संदिग्ध ट्रक को जब्त किया, जिसमें 43 मवेशी लदे हुए थे। जांच में पुष्टि हुई कि सभी पशुओं को अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

बांग्लादेश बॉर्डर की ओर ले जाए जा रहे थे मवेशी

पुलिस जांच में सामने आया है कि जब्त किए गए मवेशियों को सीमांचल के रास्ते बांग्लादेश सीमा की ओर भेजने की तैयारी थी। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, यह कोई एकल घटना नहीं बल्कि एक संगठित तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता की भी आशंका जताई जा रही है।

गौ रक्षा के नाम पर अवैध वसूली का आरोप

मामले में एक और गंभीर पहलू यह सामने आया कि कुछ कथित फर्जी संगठनों ने खुद को गौ रक्षक बताकर ट्रक को रोका और तस्करों से अवैध वसूली की। बाद में स्थानीय लोगों को शक हुआ तो पूरे मामले की पोल खुल गई। वसूली करने वाले लोग मौके से फरार हो गए।

बजरंग दल और VHP ने की सख्त कार्रवाई की मांग

घटना के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी कर कहा कि गौ रक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संगठनों ने प्रशासन से ऐसे फर्जी समूहों पर सख्त रोक लगाने की मांग की है।

पशुओं की स्वास्थ्य जांच, पुलिस जांच जारी

प्रशासन ने वेटनरी डॉक्टर की टीम के साथ सभी मवेशियों की स्वास्थ्य जांच कराई, जिसमें तीन दर्जन से अधिक गायों को सुरक्षित जब्त किया गया। पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस नेटवर्क के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं।

कब टूटेगा तस्करी का पूरा नेटवर्क?

हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से यह मामला सामने आ गया, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि सीमांचल में सक्रिय गौ तस्करी के बड़े नेटवर्क पर कब निर्णायक कार्रवाई होगी।

