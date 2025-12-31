Bihar News: गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के. सेंथिल कुमार ने ग्रहण किया पदभार

भारतीय प्रशासनिक सेवा, 1996 बैच के वरिष्ठ अधिकारी के. सेंथिल कुमार ने बुधवार को गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया।

Bihar News: भारतीय प्रशासनिक सेवा, 1996 बैच के वरिष्ठ अधिकारी के. सेंथिल कुमार ने बुधवार को गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर गन्ना उद्योग विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने प्रधान सचिव को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

पदभार ग्रहण करने के पश्चात प्रधान सचिव के. सेंथिल कुमार ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की । बैठक के दौरान उन्होंने गन्ना किसानों के हित में लाभकारी योजनाओं एवं नीतियों के कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विभाग की प्राथमिकता किसान-केंद्रित नीतियों का अमल एवं नए चीनी मिलों का परिचालन होनी चाहिए, जिससे गन्ना उत्पादन, रोजगार सृजन एवं किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव ने गन्ना अनुसंधान वैज्ञानिकों एवं किसानों की सहभागिता से संस्थागत ढांचे को मजबूत करने हेतु एक प्रभावी विभागीय रिसर्च फ्रेमवर्क विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों की जरूरत के अनुसार गन्ना यंत्रीकरण, सब्सिडी, सिंचाई एवं हार्वेस्टिंग जैसी सुविधाओं पर योजनाबद्ध कार्य करने पर जोर दिया।

प्रधान सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गन्ना एवं चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर उत्पादन वृद्धि हेतु बिंदुवार जानकारी एकत्र की जाए ताकि उसी आधार पर प्रभावी नीतियाँ बनाकर उन्हें लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि गन्ना उद्योग विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाते हुए राज्य में गन्ना एवं चीनी उद्योग के सतत विकास को सुनिश्चित करना है, जिसके लिए सभी अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करना होगा।

समीक्षा बैठक में इख़ायुक्त अनिल कुमार झा, संयुक्त इख़ायुक्त जयप्रकाश नारायण सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी प्रीति सिन्हा सहित विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

