Bihar News: परिवहन विभाग का एक्शन मोड! रोजाना 1800 लाइसेंस, निजी स्कूल बसों की होगी सख्त जांच

परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) की लंबित मामलों को निपटाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। राज्य में प्रतिदिन औसतन 1,841 डीएल जारी किए जा रहे हैं और 3,731 वाहनों का निबंधन हो रहा है।

Bihar News: परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) की लंबित मामलों को निपटाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। राज्य में प्रतिदिन औसतन 1,841 डीएल जारी किए जा रहे हैं और 3,731 वाहनों का निबंधन हो रहा है। यह बातें परिवहन एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को जिला परिवहन कार्यालय में कहीं। वह यहां पटना और नवादा के सफल आवेदकों को सांकेतिक रूप से डीएल और आरसी प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे।

इस अवसर पर उन्होंने सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित किताब का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में सभी जिलों के डीटीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और अपने-अपने जिलों में ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाले आवेदकों को डीएल व आरसी वितरित किए। शेष आवेदकों को ये प्रमाणपत्र स्पीड पोस्ट से उनके घर भेजे जाएंगे।

मंत्री ने कहा कि लंबित डीएल और आरसी विभाग के लिए बड़ी चुनौती थे, जिसका सीधा असर आम जनता, युवाओं और रोजगार से जुड़े लोगों पर पड़ रहा था। विभाग के निर्देश पर मिशन मोड में काम, निरंतर मॉनिटरिंग और विशेष अभियान चलाए गए, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि विद्यालयी छात्रों को जागरूक करने के लिए 1 जनवरी से 31 मार्च तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। इसके साथ ही 1 से 15 जनवरी तक मिशन मोड में सभी निजी विद्यालयों के बस ड्राइवरों के डीएल और सड़क सुरक्षा मानकों की सघन जांच की जाएगी। डीएल कार्ड जारी करने वाली एजेंसी के काम की भी समीक्षा होगी।

एक महीने में 3 लाख से अधिक आरसी जारी

मंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 1 करोड़ 52 लाख से ज्यादा वाहन निबंधित हैं और 1 करोड़ 30 लाख से अधिक लाइसेंसधारी हैं। नवंबर में आरसी के 1 लाख 38 हजार 550 मामले लंबित थे। 30 दिसंबर तक कुल 3 लाख 73 हजार 868 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3 लाख 43 हजार 266 आरसी जारी कर दिए गए। अब केवल 30 हजार 602 मामले लंबित हैं। वहीं, डीएल के लिए नवंबर में 56 हजार 54 मामले लंबित थे। इस दौरान 58 हजार 266 नए आवेदन आए। इनमें से 84 हजार 841 डीएल जारी हो चुके हैं और मात्र 29 हजार 478 मामले शेष हैं, जिन्हें प्राथमिकता से निपटाया जा रहा है।

मंत्री ने विभागीय टीम की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि आंकड़ों से कहीं अधिक जनता के विश्वास की है। विभाग की ओर से भविष्य में किसी तरह की पेंडेंसी नहीं होने दी जाएगी और सेवाएं पूरी तरह समयबद्ध रहेंगी। समय पर डीएल मिलने से टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा व मालवाहक वाहन चालकों व रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही दुर्घटना में बीमा और मुआवजे का लाभ आसानी से प्राप्त होगा।

बिहारशरीफ में 1 जनवरी से पिंक बस सेवा शुरू

कार्यक्रम में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा ने बताया कि 1 जनवरी से बिहारशरीफ में दो नई पिंक बसें और पटना-राजगीर-ककोलत रूट पर एक-एक डीलक्स बस का परिचालन शुरू होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए 6 प्रमंडलों में बस डीपो का निर्माण चल रहा है और 194 नई बसें मंगाई जा रही हैं, जिन्हें अंतरराज्यीय मार्गों पर चलाया जाएगा।

इस कार्यक्रम में अपर सचिव प्रवीण कुमार, अपर सचिव कृत्यानंद रंजन, उप सचिव अरूणा कुमारी एवं कुमारी अर्चना, प्रशासन मुख्य सुभाष नारायण, पटना डीटीओ उपेन्द्र कुमार पाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।