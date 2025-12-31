VIDEO: शकील अहमद ने राजद के साथ गठबंधन को कांग्रेस के लिए बताया घाटे का सौदा

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Dec, 2025 03:39 PM
बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान ने राजद के साथ गठबंधन को कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा बताया है। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि जिस काम में लाभ नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए।शकील अहमद खान ने कहा कि, बिहार में महागठबंधन अब केवल औपचारिक रह गया है और कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल के साथ बने रहने से न चुनावी लाभ मिल रहा है और न संगठन को मजबूती और यह बात सिर्फ वही नहीं कह रहे है, बल्कि आरजेडी नेता भी कहते रहे है।