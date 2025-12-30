52 की उम्र में शुरू किया सफर, 6 महीने में पाई YouTube से पहली कमाई; भावुक मां का Video Viral

Main Menu

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Dec, 2025 02:17 PM

Viral Video: यह वायरल वीडियो अंशुल पारेख (Anshul Parekh) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में उनकी मां मोबाइल फोन (52-year-old woman YouTuber) पकड़े बैठी हैं और उनकी आंखों में भावुकता साफ झलक रही है।

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें 52 साल की एक महिला अपनी यूट्यूब से हुई पहली कमाई (YouTube income) का जश्न मनाती नजर आ रही हैं। यह वीडियो न सिर्फ लोगों को भावुक कर रहा है, बल्कि यह भी साबित कर रहा है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। 

यह वायरल वीडियो अंशुल पारेख (Anshul Parekh) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में उनकी मां मोबाइल फोन (52-year-old woman YouTuber) पकड़े बैठी हैं और उनकी आंखों में भावुकता साफ झलक रही है। जब अंशुल उनसे पूछती हैं, “क्या हुआ मम्मी?” तो वह मुस्कुराते हुए बताती हैं कि उन्होंने 52 साल की उम्र में YouTube से अपनी पहली कमाई की है। महिला बताती हैं कि उन्होंने सिर्फ 6 महीनों की मेहनत में यह मुकाम हासिल किया, जो उनकी लगन और दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। यह पल उनके लिए सिर्फ पैसों की कमाई नहीं, बल्कि एक लंबे समय से देखे गए सपने के पूरे होने जैसा है। 


वीडियो पर लिखा टेक्स्ट- 

“सपनों की कोई उम्र नहीं होती, सिर्फ कड़ी मेहनत चाहिए”। वहीं अंशुल पारेख ने कैप्शन में लिखा,
“मैं एक गर्वित बेटी हूं”, जिसने वीडियो को और ज्यादा भावनात्मक बना दिया। इस वीडियो पर YouTube Creators India के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट ने भी कमेंट किया और इस सफर को “बेहद प्रेरणादायक” बताया। 

सोशल मीडिया यूजर्स ने की जमकर तारीफ 

वीडियो के कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई है। कई यूजर्स ने लिखा कि यह वीडियो उनका दिन बना गया, वहीं कई लोगों ने कहा कि यह साबित करता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। यूजर्स महिला की मेहनत, धैर्य और हिम्मत की तारीफ करते नहीं थक रहे।


 

