सरस्वती पूजा के लिए प्रसाद लेने जा रहे 3 दोस्तों के साथ भयानक हादसा, हुई दर्दनाक मौत; उड़ गए परखच्चे

Road Accident : बिहार में जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई तथा दो अन्य घायल हो गए।



पुलिस सूत्रों ने बताया कि घोनसा लखीसराय गांव से तीन युवक बाइक से सरस्वती पूजा के लिए प्रसाद खरीदने के लिए सिकंदरा बाजार आए हुए थे। सिकंदरा चौक पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक पर सवार सत्यम कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं, रोशन भारती और मोनू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए।



सूत्रों ने बताया कि घटना के बाद ट्रक का चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।