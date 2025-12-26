Main Menu

  • बिहार में सनसनीखेज वारदात, बीच सड़क युवक पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां; कांप उठा इलाका

26 Dec, 2025

भागलपुर: बिहार के भागलपुर से दिल दहलाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल यहां बीच सड़क पर युवक को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया।

भागलपुर: बिहार के भागलपुर से दिल दहलाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल यहां बीच सड़क पर युवक को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। 

तीन गोलियां सिर पर दागी

मिली जानकारी के अनुसार, मामला गुरुवार देर शाम नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा थाना क्षेत्र एनएच 31 का है। मृतक की पहचान भवानीपुर निवासी जवाहर यादव के 21 वर्षीय पुत्र पिंटू यादव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि पिंटू यादव खेतों से काम करके घर लौट रहा था तभी रास्ते में बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। पिंटू यादव को तीन गोलियां सिर पर मार दी गई। एक सीने में और एक गोली पीठ में भी दागी। गोली लगते ही पिंटू यादव जमीन पर गिर गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम दे आरोपी फरार हो गए। 

इधर घटना की सूचना मिलते ही रंगरा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। परिजनों व स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की। फिलहाल घटना के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है। आशंका जताई जा रही है कि पूर्व के किसी विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया।

