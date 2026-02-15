Main Menu

  • रिटायर्ड फौजी का खूनी खेल: 4 लाख के लिए पड़ोसी पिता-पुत्र पर बरसाईं गोलियां, इलाके में दहशत

Edited By Ramanjot, Updated: 15 Feb, 2026 12:43 PM

retired soldier opened fire on neighbouring father and son for rs 4 lakh

एक रिटायर्ड फौजी ने ₹4 लाख के लेनदेन विवाद में अपने पड़ोसी पर कई राउंड फायरिंग की। पुलिस ने आरोपी फौजी और उसके भाई को गिरफ्तार कर हथियार जब्त कर लिया है। पुलिस अब लाइसेंसी बंदूक की वैधता की जांच नेशनल वेपन पोर्टल के जरिए कर रही है।

Bihar Crime: बिहार के वैशाली जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां देश की रक्षा करने वाले एक पूर्व सैनिक ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए अपने पड़ोसी की जान लेने की कोशिश की। पैसों के लेनदेन के विवाद में एक रिटायर्ड फौजी ने सरेआम फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। गनीमत रही कि इस हमले में पिता-पुत्र बाल-बाल बच गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी फौजी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। 

विवाद की जड़: 5 साल पुराना लेनदेन 

यह मामला सराय थाना क्षेत्र के बोअरिया गांव का है। पीड़ित रणधीर कुमार सिंह के अनुसार, रिटायर्ड फौजी बृजेश कुमार सिंह ने करीब पांच साल पहले उनके पिता से कुछ रुपये उधार लिए थे। पीड़ित का दावा है कि उधार ली गई राशि पहले ही चुकाई जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी बृजेश सिंह जबरन 4 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग कर रहा था।  

फायरिंग और लूटपाट का आरोप  

आरोप है कि जब पीड़ित परिवार ने अवैध वसूली का विरोध किया, तो बृजेश सिंह अपने भाइयों के साथ हथियारबंद होकर उनके घर धमक पड़ा। गाली-गलौज और विवाद बढ़ने पर फौजी ने अपनी बंदूक से 3 से 4 राउंड फायरिंग कर दी। गोलीबारी के बाद आरोपी पक्ष ने घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया। 

पुलिस की कार्रवाई और हथियार की जांच 

घटना की सूचना मिलते ही सराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी गोपाल मंडल ने बताया कि आरोपी बृजेश सिंह और उसके एक भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल की गई बंदूक बरामद कर ली गई है। आरोपी का दावा है कि हथियार लाइसेंसी है, लेकिन स्थानीय थाने के रिकॉर्ड में इसका कोई ब्यौरा नहीं मिला है। पुलिस अब 'हथियार पोर्टल' के जरिए बंदूक की वैधता की जांच कर रही है। यदि लाइसेंस फर्जी पाया गया या नियमों का उल्लंघन हुआ, तो आरोपी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। फिलहाल सराय थाना में जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
 

