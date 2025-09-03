दहेज की मांग पूरी न होने पर 20 वर्षीय विवाहिता की हत्या! फंदे से लटका मिला शव, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिला के नयागांव थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने गले में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि उसके मायके वालों ने इस मामले में दहेज के लिए हत्या की सूचना देते हुए थाने में आवेदन दिया है।

पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि महमुदचक गांव निवासी संजीत कुमार मांझी की पत्नी शिल्पा कुमारी उर्फ गुंजा (20) ने मंगलवार की देर रात को अपने कमरे में रस्सी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के मायके वाले दिघवारा थाना क्षेत्र निवासी नया गांव थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा है कि मृतका की हत्या उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण कर दी है।



इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे नें लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में मृतका के मायके वालों से मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।