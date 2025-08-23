Main Menu

Bihar Government Jobs: बिहार शिक्षा विभाग में नौकरी के चाहवानों के लिए Good News! 935 पदों पर आई बंपर बहाली! नोटिफिकेशन जारी

Edited By Harman, Updated: 23 Aug, 2025 12:30 PM

bihar recruitment for 935 posts of assistant education development officer

बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों पर भर्ती के लिये आदेश जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 27 अगस्त, 2025 से ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से होगी, जिसकी अंतिम तिथि 26 सितंबर निर्धारित की गयी...

Bihar Government Jobs 2025: बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों पर भर्ती के लिये आदेश जारी कर दिया है। 

27 अगस्त, 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू

बता दें कि इस बहुप्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 27 अगस्त, 2025 से ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से होगी, जिसकी अंतिम तिथि 26 सितंबर निर्धारित की गयी है। भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। 

नियुक्ति प्रक्रिया में कोई साक्षात्कार नहीं 

आयोग ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में कोई साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा। जारी आदेश के तहत अनारक्षित वर्ग के 394, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 93, अनुसूचित जाति के 150, अनुसूचित जनजाति के 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 168, पिछड़ा वर्ग के 112 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के 28 पद वर्गवार निर्धारित किये गये हैं। 

आवेदन के लिए ये जरूरी शर्तें

इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिये। इस परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी जिसकी आयु एक अगस्त, 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम अनारक्षित (पुरुष) के लिये 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष और महिला)/ अनारक्षित महिला के लिये 40 वर्ष और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (पुरुष और महिला) के लिये 42 वर्ष है वह शामिल हो सकते हैं। 

