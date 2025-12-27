Bihar Crime: छपरा में 24 वर्षीय युवती की हत्या! रेलवे लाइन से मिला शव; नर्सिंग होम में करती थी काम

Bihar Crime: मृत युवती अंजली कुमारी के पिता एकमा थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी जितेंद्र राय ने राजकीय रेल थाना पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा है कि उनकी पुत्री मालखाना चौक से उत्तर स्थित श्रेया इमरजेंसी हॉस्पिटल संचालक सह चिकित्सक डॉ. पंकज...

Bihar Crime: बिहार में सारण जिले के पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन के उत्तरी हिस्से में बुढ़िया माई मंदिर के समीप संदेहास्पद स्थिति में रेलवे लाइन से राजकीय रेल थाना पुलिस ने एक युवती (24) का शव बरामद किया है।



नर्सिंग होम में काम करती थी युवती

मृत युवती अंजली कुमारी के पिता एकमा थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी जितेंद्र राय ने राजकीय रेल थाना पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा है कि उनकी पुत्री मालखाना चौक से उत्तर स्थित श्रेया इमरजेंसी हॉस्पिटल संचालक सह चिकित्सक डॉ. पंकज कुमार के नर्सिंग होम में काम करती थी। उसका शव रेलवे लाइन पर मिलने के बाद परिजनों ने इस मामले की जानकारी जब संबंधित चिकित्सक से मांगी गई तो उनकी तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।

यह भी पढ़ें- चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना, 20 लाख के गहने चोरी कर हुए फरार

परिजनों ने लगाए ये गंभीर आरोप

अपने आवेदन में परिजनों ने चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार तथा उनके कर्मचारी अखिलेश कुमार और फिरोज के उपर अंजली की हत्या कर शव को रेलवे ट्रेक पर फेंके जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में रेल थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।