बिहार में 15 साल की लड़की के साथ हैवानियत, घर से जबरन खींचकर ले गए दरिंदे...फिर खेत में किया दुष्कर्म

Edited By Swati Sharma, Updated: 07 Jan, 2026 01:26 PM

a 15 year old girl was subjected to horrific violence in bihar

Munger Rape News: बिहार के मुंगेर जिले से 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्रा को गांव के दो युवक जबरन खींचकर खेत में ले गए और फिर एक ने दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा फरार हो गया। वहींं, पुलिस ने त्वरित...

Munger Rape News: बिहार के मुंगेर जिले से 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्रा को गांव के दो युवक जबरन खींचकर खेत में ले गए और फिर एक ने दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा फरार हो गया। वहींं, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जबरन खींचकर खेत में ले गए हैवान

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के धरहरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। घटना रविवार की रात की है। पीड़िता के अनुसार, वह रविवार को अपने घर के गेट पर खड़ी थी, तभी गांव के दो युवक वहां आए और उसे जबरन खींचकर पास के खेत में ले गए। इसके बाद एक युवक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा फरार हो गया। इतना ही नहीं, फिर पुलिस से शिकायत नहीं करने की धमकी भी दी। हालांकि, बीते सोमवार को पीड़ित परिवार ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।

वहीं, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता का बयान दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

