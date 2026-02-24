सुपौल में भीषण सड़क हादसा, 26 वर्षीय युवक को यूं खींच ले गई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल

पुलिस सूत्रों ने बताया कि कोसी महासेतु पुल पर दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निर्मली अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि कोसी महासेतु पुल पर दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निर्मली अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया है।



सूत्रों ने बताया कि मृतक की पहचान पिपरा थाना क्षेत्र के के पथरा गांव के वार्ड संख्या 4 निवासी मोहम्मद मिराज (26) के रूप में की गई है । घायल दोनों युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है ।