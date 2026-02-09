झगड़ा रोकने की मिली ऐसी सजा! 62 वर्षीय बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, इलाके में सनसनी

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Feb, 2026 04:42 PM
सोमवार को आपसी विवाद सुलझाने गए 62 वर्षीय मनोज सिंह की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। दो पक्षों के बीच हो रहे झगड़े में बीच-बचाव करने पर हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया।
Bhagalpur News : बिहार में भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र में सोमवार को आपसी विवाद में एक वृद्ध व्यक्ति की लाठी-डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुल्तानपुर गांव में किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद हो गया। मनोज सिंह (62) दोनों पक्ष के लोगों को समझाने बुझाने गया था। इसी दौरान दोनों पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल मनोज सिंह को तुरंत सुल्तानगंज के रेफ़रल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। इस सिलसिले में पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है।
