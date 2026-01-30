टूट गई हिम्मत! नौकरी न मिलने पर बीकॉम छात्र ने उठाया खौफनाक कदम, परिवार में पसर गया सन्नाटा

Main Menu

Bihar Crime News : बिहार में भागलपुर जिले के तातारपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सरकारी नौकरी नहीं मिलने से परेशान एक छात्र ने मौत को गले लगा लिया। वहीं इस घटना से परिवार में मातम पसर गया।

पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि मृतक की पहचान अनुराग मानस (21) के रुप में हुई है, जो सुपौल जिले का रहने वाला था वह तातारपुर क्षेत्र के रिकाबगंज स्थित एक निजी छात्रावास में रहकर बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। इधर कुछ दिनों से वह सरकारी नौकरी नहीं मिलने के चलते तनाव में था। 

सूत्रों ने बताया कि अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिये उसने शुक्रवार की सुबह जहर खा ली। बाद में अन्य छात्रों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे तुरंत जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 

सूत्रों के अनुसार, इस घटना की सूचना मृत छात्र के परिजनों को भेज दी गई है। इधर पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद शव को पोस्टमाटर्म के लिये भेज दिया है।
 

