Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 7 रुपए में ब्लड टेस्ट और 25 में ECG...खान सर ने खोला देश का सबसे सस्ता अस्पताल, MRI के दामों ने सबको चौंकाया!

7 रुपए में ब्लड टेस्ट और 25 में ECG...खान सर ने खोला देश का सबसे सस्ता अस्पताल, MRI के दामों ने सबको चौंकाया!

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Feb, 2026 03:45 PM

khan sir hospital cheapest blood test in patna

प्रसिद्ध शिक्षक खान सर ने 'खान हेल्थ केयर' अस्पताल शुरू कर स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अपनी माँ की प्रेरणा से स्थापित इस अस्पताल में मात्र ₹50 की फीस पर विशेषज्ञ सलाह और बाजार से 70% कम दरों पर जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहां ब्लड टेस्ट...

Khan Sir hospital:  बिहार की राजधानी पटना के अशोक राजपथ पर इन दिनों एक अलग ही हलचल है। यह हलचल किसी कोचिंग संस्थान के बाहर नहीं, बल्कि एक पांच मंजिला आधुनिक अस्पताल के बाहर है। मशहूर शिक्षक खान सर (Khan Sir) द्वारा स्थापित 'खान हेल्थ केयर' ने स्वास्थ्य सेवाओं के बाजार में एक क्रांतिकारी बदलाव पेश किया है। यहां इलाज की दरें इतनी कम हैं कि उन्होंने सरकारी अस्पतालों के मानकों को भी पीछे छोड़ दिया है। 

चाय की कीमत में मेडिकल टेस्ट, ₹50 में विशेषज्ञ डॉक्टर 
अस्पताल की सबसे बड़ी खासियत यहां की डायग्नोस्टिक दरें हैं। जहां निजी लैब में टेस्ट के नाम पर हजारों रुपए वसूले जाते हैं, वहीं खान हेल्थ केयर में दरें हैरान करने वाली हैं: 
 

टेस्ट का नाम खान हेल्थ केयर दर बाजार की औसत दर
ओपीडी (OPD) फीस ₹50 ₹300 - ₹800
ब्लड टेस्ट ₹7 ₹150 - ₹300
ईसीजी (ECG) ₹25 ₹200 - ₹500
एक्स-रे ₹35 (डिजिटल एक्स-रे-70 रुपये) ₹300 - ₹600
थायरॉइड टेस्ट ₹90 ₹600 - ₹800
MRI स्कैन ₹2,700 ₹9,000 - ₹12,000
किडनी टेस्ट (KFT) ₹17 ₹400 - ₹700

 

अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञों की टीम
सिर्फ सस्ती दरें ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता से भी कोई समझौता नहीं किया गया है। अस्पताल में ₹16 करोड़ से अधिक मूल्य के विदेशी मेडिकल उपकरण लगाए गए हैं। 

विशेषज्ञ सेवाएं: अस्पताल में न्यूरोलॉजी (नसों), कार्डियोलॉजी (दिल) और नेफ्रोलॉजी (किडनी) जैसी गंभीर बीमारियों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात है। 
सुविधाएं: यहां एक आधुनिक डायलिसिस सेंटर और हाई-टेक ऑपरेशन थिएटर (OT) पूरी तरह क्रियाशील है।
आगामी योजनाएं: जल्द ही यहां एक समर्पित ब्लड बैंक और कैंसर केयर यूनिट की शुरुआत होने वाली है। 

और ये भी पढ़े

 

नेपाल तक से पहुंच रहे मरीज 
अस्पताल के गेट सुबह 9 बजे खुलते हैं, लेकिन मरीजों की भीड़ तड़के ही जुटना शुरू हो जाती है। सुबह 11 बजे तक टोकन बांटे जाते हैं। पटना कॉलेज के सामने वाली गली में स्थित इस सेंटर पर केवल बिहार ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पड़ोसी देश नेपाल से भी मरीज पहुंच रहे हैं।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!