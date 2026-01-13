Main Menu

  • बिहार में घूसखोर राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने 5 हजार रूपए रिश्वत लेते रंगेहाथ दबोचा

Edited By Swati Sharma, Updated: 13 Jan, 2026 02:13 PM

Bihar News: बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सोमवार को पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ादानो अंचल के राजस्व कर्मचारी सोनु कुमार को पांच हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो सूत्रों ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ादानो थाना क्षेत्र के...

Bihar News: बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सोमवार को पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ादानो अंचल के राजस्व कर्मचारी सोनु कुमार को पांच हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।

ब्यूरो सूत्रों ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ादानो थाना क्षेत्र के धरहरी गांव निवासी और परिवादी रामबाबू प्रसाद ने पटना ब्यूरो के कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी थी कि राजस्व कर्मचारी सोनु कुमार के द्वारा जमीन का परिमार्जन करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। प्रथम द्दष्टया आरोप सही पाये जाने के बाद कांड अंकित कर पटना ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक और अनुसंधानकर्ता विंध्याचल प्रसाद के नेतृत्व में एक धावादल का गठन किया गया।

निगरानी टीम ने 5 हजार रिश्वत लेते रंगेहाथ दबोचा

सूत्रों ने बताया कि धावादल द्वारा कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त सोनू कुमार को पांच हजार रूपये रिश्वत लेते हुए पूर्वी चम्पारण जिला स्थित प्रखण्ड छौड़ादानो के भेलवा पंचायत के मुखिया मदन साह के निजी कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ के बाद उसे मुजफ्फपुर निगरारी की विशेष अदालत में पेश किया जायेगा। 

