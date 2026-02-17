सिर्फ तंबाकू ही नहीं, इन 5 आदतों से भी बढ़ता है Cancer का खतरा.. विशेषज्ञों ने दी चेतावनी

Edited By Ramanjot, Updated: 17 Feb, 2026 05:02 PM

प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. जयेश शर्मा के अनुसार, भारत में अब सर्वाइकल कैंसर को पछाड़कर ब्रेस्ट कैंसर सबसे आम हो गया है। इसका मुख्य कारण बदलती जीवनशैली, मोटापा और शारीरिक गतिविधि की कमी है।

Cancer Risk: दुनियाभर में जानलेवा बीमारियों की सूची में सबसे ऊपर रहने वाला 'कैंसर' अब भारत में अपनी प्रकृति बदल रहा है, जहां पहले महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के मामले सबसे अधिक थे, वहीं अब ब्रेस्ट कैंसर (स्तन कैंसर) सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, बदलती जीवनशैली और खानपान की आदतों ने कैंसर के जोखिम को कई गुना बढ़ा दिया है।



विशेषज्ञ की राय: क्यों बढ़ रहे हैं मामले?

प्रसिद्ध सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. जयेश शर्मा (25+ वर्ष का अनुभव) ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान चौंकाने वाले तथ्य साझा किए। उनके अनुसार, पहले महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के मामले अधिक थे, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर सबसे आम हो गया है। इसके पीछे मुख्य कारण हैं:

बदलती आधुनिक जीवनशैली।

शारीरिक गतिविधियों में कमी और बढ़ता मोटापा।

स्तनपान (Breastfeeding) के प्रति जागरूकता की कमी।

भारत के 5 सबसे घातक कैंसर और उनके कारण



कैंसर का प्रकार मुख्य कारण / जोखिम कारक बचाव के उपाय ब्रेस्ट कैंसर मोटापा, शराब, शारीरिक सक्रियता की कमी नियमित मैमोग्राफी और स्व-जांच सर्वाइकल कैंसर मुख्य रूप से HPV संक्रमण ।HPV वैक्सीन और नियमित स्क्रीनिंग ओरल कैंसर तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और शराब तंबाकू उत्पादों का पूर्ण त्याग लंग कैंसर धूम्रपान और 'सेकेंड हैंड स्मोक स्मोकिंग छोड़ना और प्रदूषण से बचाव कोलन कैंसर प्रोसेस्ड फूड और लो-फाइबर डाइट। फाइबर युक्त भोजन और सक्रिय जीवन

खतरे की घंटी: आपकी ये 5 आदतें दे रही हैं कैंसर को न्योता

डॉक्टरों के अनुसार, कैंसर कोई अचानक होने वाली दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह वर्षों की गलत आदतों का परिणाम है:

तंबाकू का सेवन: यह भारत में ओरल और लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण है।

मोटापा: शरीर में चर्बी का बढ़ना कई तरह के कैंसर के जोखिम को ट्रिगर करता है।

शराब: यह कोशिकाओं के DNA को नुकसान पहुंचाती है।

सुस्त जीवनशैली: व्यायाम न करना शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाता है।

गलत खानपान: अधिक प्रोसेस्ड और जंक फूड का सेवन शरीर में लंबे समय तक सूजन (Inflammation) पैदा करता है।