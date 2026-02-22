VIDEO: गुप्ता धाम महोत्सव में भोजपुरी कलाकारों का शानदार जमावड़ा, अचानक बेकाबू हुई भीड़

#Rohtas #Bihar #Chenari #ArvindAkelakallu रोहतास जिले के चेनारी में आयोजित गुप्ता धाम महोत्सव में भोजपुरी कलाकारों का शानदार जमावड़ा देखने को मिला। पर्यटन विभाग के तत्वावधान में हुए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्टार गायक-अभिनेता अरविंद अकेला उर्फ़...

Rohtas News: रोहतास जिले के चेनारी में आयोजित गुप्ता धाम महोत्सव में भोजपुरी कलाकारों का शानदार जमावड़ा देखने को मिला। पर्यटन विभाग के तत्वावधान में हुए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्टार गायक-अभिनेता अरविंद अकेला उर्फ़ कल्लू, अंकुश-राजा, शिवानी सिंह और हर्षप्रीत कौर ने अपने सुरों से देर रात तक समां बांधे रखा। दर्शक कलाकारों की प्रस्तुति पर झूमते नजर आए। हालांकि कार्यक्रम के अंत में भीड़ अचानक बेकाबू हो गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई और करीब 200 से अधिक कुर्सियां टूट गईं। मौके पर मौजूद प्रशासनिक टीम ने स्थिति को संभाला...