सीवान स्टेशन पर LED स्क्रीन से बजा अश्लील भोजपुरी गाना! यात्री शर्मिंदा, महिलाएं मुंह छिपाने लगीं – वीडियो वायरल!"

Edited By Ramanjot, Updated: 14 Feb, 2026 08:55 PM

siwan station bhojpuri song case

बिहार के Siwan Junction railway station पर शनिवार सुबह एक अप्रत्याशित घटना ने यात्रियों को असहज कर दिया।

Siwan Junction viral video: बिहार के Siwan Junction railway station पर शनिवार सुबह एक अप्रत्याशित घटना ने यात्रियों को असहज कर दिया। प्लेटफॉर्म पर लगी सूचना प्रदर्शित करने वाली एलईडी स्क्रीन और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर अचानक तेज आवाज में एक भोजपुरी गाना चलने लगा। बताया जा रहा है कि गीत के बोल द्विअर्थी प्रकृति के थे, जिससे वहां मौजूद महिलाएं और बच्चे असहज महसूस करने लगे।

क्या है पूरा मामला?

रेलवे स्टेशन की स्क्रीन का इस्तेमाल आमतौर पर ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान की जानकारी, प्लेटफॉर्म नंबर, सुरक्षा संदेश और अधिकृत विज्ञापनों के प्रसारण के लिए किया जाता है। लेकिन घटना के दौरान सभी स्क्रीन पर अचानक एक साथ गाना चल पड़ा और लगभग तीन मिनट तक बजता रहा। इसके बाद ही सामान्य सूचना और विज्ञापन दोबारा दिखाई देने लगे।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पहले तो लोगों को लगा कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन जब गाना पूरी आवाज में बजता रहा तो कई यात्रियों ने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया।

यात्रियों में नाराजगी

स्टेशन पर मौजूद लोगों ने इसे गंभीर लापरवाही बताया। उनका कहना है कि रेलवे स्टेशन एक सार्वजनिक स्थान है, जहां हर उम्र के लोग मौजूद रहते हैं। ऐसे माहौल में इस तरह की सामग्री का प्रसारण बेहद अनुचित है। कई यात्रियों ने मांग की कि इस मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

प्रशासन की चुप्पी

घटना के वायरल होने के बाद भी संबंधित अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह तकनीकी खराबी थी, सिस्टम हैकिंग का मामला था या मानवीय भूल।

यह प्रकरण रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए डिजिटल डिस्प्ले और ऑडियो सिस्टम की मॉनिटरिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। यात्रियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कंटेंट कंट्रोल और तकनीकी सुरक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए।
 

