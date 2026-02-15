राजपाल यादव के समर्थन में उतरीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, मदद के लिए फैंस से की खास अपील

भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की है। अक्षरा ने समर्थकों और संपन्न लोगों से राजपाल की आर्थिक मदद के लिए आगे आने की अपील की।

Akshara Singh on Rajpal Yadav case: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने एक्टर राजपाल यादव के साथ गहरी चिंता और एकजुटता दिखाई है, कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने खिलाफ चेक डिसऑनर के कई मामलों में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। मीडिया से बात करते हुए, अक्षरा ने लोगों से आगे आकर राजपाल यादव को सपोर्ट करने की अपील की। उन्होंने कहा, "हर आर्टिस्ट इससे बहुत दुखी है। उनके फैंस भी बहुत दुखी हैं। मैं चाहती हूं कि जो लोग काबिल हैं और अपने लेवल पर मदद कर सकते हैं, वे मदद करें।"



अक्षरा सिंह ने जनशक्ति जनता दल के नेशनल प्रेसिडेंट तेज प्रताप यादव की फाइनेंशियल मदद पर भी रिएक्शन दिया और कहा, "तेज प्रताप यादव का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने उनकी मदद की। वे बहुत अच्छे लोग हैं।" इस महीने की शुरुआत में, तेज प्रताप यादव ने राजपाल यादव के परिवार को 11 लाख रुपये की फाइनेंशियल मदद देने का ऐलान किया था, और अपनी पार्टी की तरफ से एकजुटता दिखाई थी।



X पर एक पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने लिखा, "मुझे अभी-अभी मेरे बड़े भाई राव इंद्रजीत यादव जी के पोस्ट से माननीय राजपाल यादव जी के परिवार के दर्द के बारे में जानकारी मिली। इस बहुत मुश्किल समय में, मैं और मेरा पूरा JJD (जन शक्ति जनता दल) परिवार उनके दुखी परिवार के साथ पूरी हमदर्दी और एकजुटता के साथ खड़ा है। इंसानियत और सपोर्ट की भावना के साथ, JJD परिवार की ओर से, मैं उनके परिवार को Rs11,00,000 (ग्यारह लाख रुपये) की फाइनेंशियल मदद दे रहा हूं।" कई सेलिब्रिटी भी एक्टर के लिए फाइनेंशियल मदद शेयर करने के लिए आगे आए हैं, जिनमें सोनू सूद, मीका सिंह, गुरु रंधावा और गुरमीत चौधरी जैसे लोग शामिल हैं।



यह फाइनेंशियल मदद तब मिली है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव की चेक-डिसऑनर के कई मामलों में जेल से बचने की आखिरी कोशिश को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि आगे कोई भी सुनवाई होने से पहले उन्हें जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करना होगा। यह आदेश तब आया जब यादव शिकायत करने वाली कंपनी को सेटलमेंट अमाउंट के पेमेंट के बारे में अंडरटेकिंग का बार-बार उल्लंघन करने के बाद कोर्ट द्वारा तय सरेंडर की डेडलाइन का पालन करने में नाकाम रहे।

