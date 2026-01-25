बिहार का इनामी अपराधी नगालैंड से गिरफ्तार, अवैध हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद

Bhagalpur Crime News: बिहार पुलिस ने जबरन वसूली के एक मामले में 50,000 रुपये के इनामी एक अपराधी को शनिवार को नगालैंड से गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भागलपुर जिले के गोपालपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लतरा गांव के निवासी...

दुकानदारों से पैसे की कर रहे थे मांग

भागलपुर जिले के गोपालपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लतरा गांव के निवासी और छोटू यादव गिरोह के सक्रिय सदस्य राहुल यादव को दीमापुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक बयान के अनुसार, यह गिरफ्तारी 15 जनवरी को मिली शिकायतों के बाद हुई, जिसमें कहा गया था कि दो अज्ञात अपराधी ढोलबज्जा बाजार में दुकानदारों से पैसे की मांग कर रहे हैं। बयान में कहा गया है, ‘‘भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद, एसपी ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, जिसने यादव का पता लगाया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए चार मोबाइल फोन बरामद किये गये।''

अवैध हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के बाद लात्रा गांव से अवैध हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि यादव का नाम हत्या, डकैती, जबरन वसूली और अन्य अपराधों समेत कम से कम 14 आपराधिक मामलों में दर्ज है।