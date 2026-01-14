Main Menu

  Bihar Weather Today 14 January 2026: बिहार में ठंड और कोहरे का कहर जारी, 18 जिलों में अलर्ट जारी

Edited By Ramanjot, Updated: 14 Jan, 2026 07:07 AM

Bihar Weather Today 14 January 2026: बिहार में सर्दी का असर फिलहाल कम होने वाला नहीं है। सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा लोगों की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। हालांकि दोपहर में निकल रही धूप से कुछ देर के लिए राहत जरूर मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि ठंड का खतरा अभी टला नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में Dense Fog Alert जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

18 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट, विजिबिलिटी होगी बेहद कम

मौसम विभाग के अनुसार, बिहार के 18 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट घोषित किया गया है। सुबह के समय दृश्यता काफी कम रह सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

अलर्ट वाले जिले:

पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सारण, वैशाली, समस्तीपुर और कटिहार। मौसम विभाग ने इन जिलों में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की अपील की है।


अगले 5 दिनों तक कोहरे का असर, ठंडी हवाएं बढ़ाएंगी परेशानी

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बिहार में अगले पांच दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके साथ ही उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के चलने से ठिठुरन और बढ़ेगी। हालांकि दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है, जिससे दोपहर में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन सुबह-शाम ठंड का असर बना रहेगा।

 बारिश और ठंड दोनों बढ़ने के आसार

मौसम विभाग का कहना है कि 15 जनवरी के आसपास पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर पश्चिमी बिहार से लेकर उत्तर बिहार तक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 17 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ के आने की आशंका है, जिसका प्रभाव 20 और 21 जनवरी के बीच ज्यादा स्पष्ट हो सकता है।

  • उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी
  • तेज हवाओं के कारण ठंड में इजाफा
  • तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट

राजधानी पटना में भी इस दौरान आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है।

कब मिलेगी बिहार को ठंड से राहत?

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 24 जनवरी के बाद मौसम में सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि तब तक लोगों को सुबह और रात की ठंड से सतर्क रहने की जरूरत है।

