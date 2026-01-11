Bihar Weather Today: बिहार में टूटा ठंड का रिकॉर्ड, 4 डिग्री तक लुढ़का पारा, दिन-रात सर्दी का कहर

Edited By Ramanjot, Updated: 11 Jan, 2026 07:54 AM

बिहार में इस बार ठंड ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिन हो या रात, तापमान लगातार नीचे बना हुआ है। हालात इतने गंभीर हैं कि कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।

Bihar Cold Wave Update: बिहार में इस बार ठंड ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिन हो या रात, तापमान लगातार नीचे बना हुआ है। हालात इतने गंभीर हैं कि कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। Cold Wave in Bihar की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है।

बिहार में 4 डिग्री तक पहुंचा तापमान

बीते कई दिनों से राज्य के अलग-अलग जिलों में न्यूनतम तापमान 4°C के आसपास बना हुआ है। Gaya Temperature Today की बात करें तो यहां सबसे सर्द रात दर्ज की गई, जहां पारा गिरकर 4.2°C तक पहुंच गया। Bihar Temperature Update के अनुसार, रात की कनकनी लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर रही है।

दिन में भी नहीं मिल रही राहत

ठंड का असर सिर्फ रात तक सीमित नहीं है। दिन के समय भी Cold Day Condition बनी हुई है।

Valmikinagar Weather में दिन का अधिकतम तापमान सिर्फ 11°C के आसपास दर्ज किया गया, जो इस मौसम में असामान्य माना जा रहा है।

कई वर्षों बाद बिहार में ऐसी स्थिति बनी है, जब दिन और रात दोनों समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है।

ठंड के ताजा आंकड़े (Bihar Weather Report)

09 जनवरी

सबसे कम अधिकतम तापमान: 11.2°C (वाल्मीकिनगर)

सबसे अधिक अधिकतम तापमान: 19.1°C (जिरादेई)

10 जनवरी

सर्वाधिक अधिकतम तापमान: 23.3°C (औरंगाबाद)

सबसे कम दिन का तापमान: 14.2°C (वाल्मीकिनगर)

वाल्मीकिनगर में Dense Fog in Bihar का असर देखने को मिला, जहां दृश्यता घटकर 40 मीटर रह गई।

सबसे सर्द रात गयाजी में

Night Temperature in Bihar के अनुसार, राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान गयाजी में 4.2°C दर्ज किया गया। पूरे बिहार में न्यूनतम तापमान 4.2°C से 10.8°C के बीच बना हुआ है। दक्षिण-पश्चिम बिहार के कई इलाकों में तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखी गई है।

इन जिलों में शीत दिवस

10 जनवरी को:

भीषण शीत दिवस: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण

शीत दिवस जैसी स्थिति: सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर पूरे राज्य में कोहरा छाया रहा।

आज का मौसम: 11 जनवरी

Bihar Weather Today के अनुसार, आज भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, पश्चिम व पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में Cold Day की स्थिति बनी रहने की संभावना है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और अररिया में कोल्ड डे से कुछ राहत है, इसलिए यहां कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

12 जनवरी से पूरे बिहार में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार: 12 जनवरी से Cold Day और Dense Fog का Orange Alert जारी किया गया है। यह स्थिति 14 जनवरी तक बनी रह सकती है। 15 जनवरी से हल्की राहत मिलने की संभावना है।

सबसे ज्यादा ठंड वाले जिले

ताजा आंकड़ों के अनुसार: