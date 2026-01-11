Bihar Ka Mausam Today: बिहार में ठंड का प्रचंड प्रहार, नालंदा में 3.1°C, IMD ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

बिहार में कड़ाके की ठंड का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं और सक्रिय Western Disturbance की वजह से राज्य में शीतलहर और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है।

Bihar Weather Update: बिहार में कड़ाके की ठंड का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं और सक्रिय Western Disturbance की वजह से राज्य में शीतलहर और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार की रात इस सीजन की अब तक की सबसे सर्द रातों में से एक साबित हुई।

नालंदा बना सबसे ठंडा जिला

Minimum Temperature in Bihar के ताजा आंकड़ों के अनुसार, नालंदा में न्यूनतम तापमान गिरकर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो पूरे राज्य में सबसे कम रहा। वहीं शेखपुरा में पारा 3.2°C दर्ज किया गया।

राजधानी Patna Weather Today की बात करें तो यहां न्यूनतम तापमान 4.1°C रिकॉर्ड किया गया है, जिससे ठंड की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

इन जिलों में 5 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा

बीते 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है:

पटना – 4.1°C

नवादा, बक्सर – 4.2°C

अरवल – 4.4°C

रोहतास, मुंगेर – 4.6°C

भोजपुर, जहानाबाद – 4.7°C

लखीसराय – 4.8°C

Cold Wave in Bihar की यह स्थिति आम जनजीवन पर भारी पड़ रही है।

48 घंटे तक शीतलहर का असर, 31 जिलों में Orange Alert

IMD Bihar Forecast के अनुसार राज्य के 31 जिलों में शीतलहर और Dense Fog को लेकर Orange Alert जारी किया गया है। अगले 48 घंटे तक तापमान में 1–2 डिग्री तक और गिरावट की संभावना जताई गई है। सुबह और देर रात Dense Fog Alert के कारण दृश्यता कम रह सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

क्यों बढ़ रही है ठंड?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, उत्तर भारत में Western Disturbance Active है, जिससे हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवाएं सीधे बिहार तक पहुंच रही हैं। इसके साथ ही घना कोहरा सूरज की किरणों को धरती तक पहुंचने से रोक रहा है, जिससे दिन के तापमान में भी खास बढ़ोतरी नहीं हो पा रही।

पटना में धूप निकलेगी, लेकिन राहत नहीं

Patna Cold Day Condition बनी रह सकती है। दिन में हल्की धूप दिख सकती है, लेकिन ठंडी हवाओं के चलते ठंड से खास राहत नहीं मिलने की संभावना है। सुबह और रात में कोहरे का असर बना रहेगा।

15 जनवरी के बाद बदल सकता है मौसम

Bihar Weather Forecast के अनुसार 15 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बन रही है। बारिश होने पर ठंड और बढ़ सकती है, हालांकि इसके बाद धीरे-धीरे तापमान में सुधार के संकेत भी मिल सकते हैं। फिलहाल अगले दो दिनों तक दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी संभव है, लेकिन Night Temperature अभी और गिर सकता है।