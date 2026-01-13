Main Menu

Bihar Ka Mausam: अब ठंड जाएगी या लौटेगी? बिहार के अगले 5 दिन का मौसम जानकर चौंक जाएंगे!

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Jan, 2026 08:54 AM

imd bihar weather update

बिहार में लंबे समय से घने कोहरे और कोल्ड डे की मार झेलने के बाद अब लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। सुबह के समय भले ही कोहरा सड़कों पर छाया रहता है और विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है,

Bihar Ka Mausam: बिहार में लंबे समय से घने कोहरे और कोल्ड डे की मार झेलने के बाद अब लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। सुबह के समय भले ही कोहरा सड़कों पर छाया रहता है और विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, लेकिन दिन चढ़ते ही सूरज की गुनगुनी धूप निकल आती है, जो ठंड को काफी हल्का कर देती है।

पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया समेत कई जिलों में लोगों को लंबे इंतजार के बाद सर्दियों में धूप का मजा मिल रहा है। IMD (India Meteorological Department) के अनुसार, 18 जनवरी तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन के समय यह राहत बनी रह सकती है, लेकिन रात की कड़ाके की ठंड से अभी छुटकारा नहीं मिलेगा।

मौसम का बदला हुआ पैटर्न

बिहार में इन दिनों मौसम एक तयशुदा पैटर्न पर चल रहा है। सुबह के वक्त Dense Fog विजिबिलिटी को बेहद कम कर रहा है। कई इलाकों में दृश्यता घटकर सिर्फ 10 मीटर तक पहुंच गई है, जिससे Road Traffic और Train Movement प्रभावित हो रहा है।

दोपहर होते-होते कोहरे की परत छंट जाती है और धूप निकलते ही लोगों को ठंड से बड़ी राहत महसूस होती है। लेकिन शाम ढलते ही तापमान फिर तेजी से गिरने लगता है और Cold Wave Effect दोबारा हावी हो जाता है।

18 जनवरी तक राहत, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं

IMD का कहना है कि 18 जनवरी तक अधिकांश जिलों में कोल्ड डे की स्थिति नहीं बनेगी। दिन में धूप निकलने से तापमान में मामूली बढ़ोतरी संभव है, लेकिन कोई बड़ा उछाल नहीं आएगा। ठंड अभी भी बरकरार रहेगी, सिर्फ दिन में नरमी आएगी।

17 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम विभाग के मुताबिक, 17 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पूरे बिहार में घना कोहरा फिर से बढ़ सकता है। लेकिन कोल्ड डे की चेतावनी नहीं है। 18 जनवरी को कोई विशेष अलर्ट नहीं, जो राहत का संकेत है।

रात की ठंड अब भी सबसे बड़ी चुनौती

दिन में धूप से राहत मिल रही है, लेकिन रात का तापमान लोगों को परेशान कर रहा है। हाल के दिनों में पूसा में न्यूनतम तापमान 4.6°C तक गिरा, जबकि ज्यादातर जिलों में यह 8°C के आसपास है। दिन में किशनगंज में अधिकतम 27°C तक पहुंचा, मुजफ्फरपुर में 20.6°C रहा – यह अंतर ठंड की गहराई दिखाता है।

अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान

अगले 5 दिनों तक सुबह कोहरा और पछुआ हवा का असर रहेगा, जिससे ठिठुरन महसूस होगी। लेकिन 15 जनवरी के बाद मौसम में हल्का बदलाव संभव है, ठंड धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकती है। फिलहाल धूप की राहत और रात की कंपकंपी दोनों साथ चलेंगी।

