घर में अकेली थी महिला...सेहरी के लिए पहुंचे पड़ोसी तो कमरे के अंदर का नजारा देख उड़ गए होश
Edited By Ramanjot, Updated: 10 Mar, 2026 04:30 PM
सूत्रों ने बताया कि आज सुबह जब पड़ोसी सेहरी खाने के लिए उक्त महिला के घर पहुंचे और आवाज लगाने पर दरवाजा नहीं खुला तो....
Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने घर में सो रही एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि नंदपुर गांव निवासी नसरुद्दीन की पत्नी कमरुल बेगम (60) के पति और पुत्र बाहर रहते हैं। सूत्रों ने बताया कि आज सुबह जब पड़ोसी सेहरी खाने के लिए उक्त महिला के घर पहुंचे और आवाज लगाने पर दरवाजा नहीं खुला तो छत के रास्ते उसके कमरे में पहुंचे, जहां उसका लहूलुहान शव बिस्तर पर देख कर मामले की सूचना थाना पुलिस को दी।
सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वायड की टीम मामले की जांच करने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।
