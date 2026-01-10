Main Menu

  मुंगेर में दर्दनाक हादसा, खेलते-खेलते पानी से भरे गड्ढे में गिरा 5 साल का मासूम...डूबने से दर्दनाक मौत

Edited By Swati Sharma, Updated: 10 Jan, 2026 05:59 PM

a young child died after drowning in a water filled pit

Munger News: बिहार के मुंगेर जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे से पूरे इलाके में मातम पसर गया।जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के हरपुर थाना क्षेत्र के चंदुकी गांव...

Munger News: बिहार के मुंगेर जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे से पूरे इलाके में मातम पसर गया।

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के हरपुर थाना क्षेत्र के चंदुकी गांव का है। मृतक की पहचान चंदुकी गांव निवासी नीतीश यादव के पुत्र रितेश (5 वर्षीय) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नीतीश यादव के घर के सामने एक पानी से भरा गड्ढा था। खेलने के दौरान रितेश गड्ढे में गिर गया। जब बच्चा दिखाई नहीं दिया तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। तलाश के दौरान उन्हें पता चला कि रितेश घर के सामने बने गड्ढे में गिर गया है। परिजनों ने तुरंत बच्चे को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस खबर से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी का रो-रोकर बुरा हाल है।

