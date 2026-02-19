Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • भयानक हादसा! ओवरटेक के दौरान दो बसों की टक्कर से टेंपो के उड़े परखच्चे, 2 की दर्दनाक मौत; मंजर देख कांपे लोग

भयानक हादसा! ओवरटेक के दौरान दो बसों की टक्कर से टेंपो के उड़े परखच्चे, 2 की दर्दनाक मौत; मंजर देख कांपे लोग

Edited By Harman, Updated: 19 Feb, 2026 04:54 PM

bihar darbhanga road accident bus overtake tempo two died

Bihar Road Accident News : बिहार के दरभंगा में गुरुवार को तेज रफ्तार और लापरवाही ने दो जिंदगियां खत्म कर दी। ओवरटेक के दौरान दो तेज रफ्तार बसों की टक्कर से टेंपो के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके...

Bihar Road Accident News : बिहार के दरभंगा में गुरुवार को तेज रफ्तार और लापरवाही ने दो जिंदगियां खत्म कर दी। ओवरटेक के दौरान दो तेज रफ्तार बसों की टक्कर से टेंपो के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। मंजर देख लोग सिहर उठे।

बसों के बीच ओवरटेक की वजह से हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, घटना सोनकी थाना क्षेत्र के ग्रीन सिटी के समीप की है। मृतकों की पहचान बहेड़ा थाना क्षेत्र के रढ़ियाम गांव निवासी गंगा साफी (37 वर्ष) और जमालपुर के खैसा गांव निवासी टेंपो चालक जदी अहमद (30 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि  कुशेश्वरस्थान से दरभंगा की ओर आ रही दो बसें दरभंगा–बेनीपुर स्टेट हाईवे-56 पर खतरनाक तरीके से एक-दूसरे को ओवरटेक कर रही थीं। इसी दौरान संतुलन बिगड़ा और तेज रफ्तार बस ने आगे चल रहे टेंपो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि टेंपो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार दोनों व्यक्तियों ने मौके पर दम तोड़ दिया।

पुलिस ने दोनों बसों और क्षतिग्रस्त टेंपो को कब्जे में लिया

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही सोनकी थानाध्यक्ष शशिकांत झा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों बसों और क्षतिग्रस्त टेंपो को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल  पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और दोषी बस चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


 

और ये भी पढ़े

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!