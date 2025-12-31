कोचिंग जा रहे दोस्तों के साथ हुआ भयानक हादसा, 2 की दर्दनाक मौत...मची चीख-पुकार

Jehanabad Road Accident: बिहार के जहानाबाद जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन दोस्तों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

Jehanabad Road Accident: बिहार के जहानाबाद जिले में बुधवार को भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन दोस्तों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

जहानाबाद की ओर आ रहे थे तीनों दोस्त

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के कड़ौना थाना क्षेत्र के कड़ौना पेट्रोल पंप के पास की है। मृतकों की पहचान पटना जिले के मसौढ़ी थाना अंतर्गत धनौती गांव निवासी धनंजय कुमार और दीपू कुमार के रूप में हुई है। दोनों की उम्र करीब 17 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर जहानाबाद की ओर आ रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक कड़ौना थाना क्षेत्र के लॉजों मोड़ के पास पहुंची, पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और फिर ट्रक बाइक सवार युवकों को कुचलते हुए वाहन समेत मौके से फरार हो गया। इस हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र का नाम चीकू कुमार बताया जा रहा है।

परिजनों में मचा कोहराम

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। घायल युवक का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। सभी का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि तीनों लड़के कोचिंग जाने के लिए घर से निकले थे, तभी यह हादसा हुआ।