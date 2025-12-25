Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • CM नीतीश से मिले 1 लाख अमेरिकी डॉलर जीतने वाले मोतिहारी के आदर्श कुमार, स्टार्टअप से बदली हजारों छात्रों की जिंदगी!

CM नीतीश से मिले 1 लाख अमेरिकी डॉलर जीतने वाले मोतिहारी के आदर्श कुमार, स्टार्टअप से बदली हजारों छात्रों की जिंदगी!

Edited By Swati Sharma, Updated: 25 Dec, 2025 12:24 PM

adarsh kumar honored with the global student award received from cm nitish

Bihar News: ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार 2025 से सम्मानित आदर्श कुमार (Adarsh ​​Kumar) ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव अरविंद कुमार भी मौजूद रहे।

Bihar News: ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार 2025 से सम्मानित आदर्श कुमार (Adarsh ​​Kumar) ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव अरविंद कुमार भी मौजूद रहे।

इस मुद्दे पर हुई चर्चा

बता दें कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जन्मे आदर्श कुमार को इसी साल अक्टूबर में ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, जिसमें उन्हें 1 लाख डॉलर यानी तकरीबन 88 लाख रुपये मिले। आदर्श कुमार को लंदन के एक कार्यक्रम में 148 देशों से आए लगभग 11,000 आवेदनों और नामांकनों में से चुना गया। यह पुरस्कार ऐसे छात्रों को मिलता है, जिन्होंने शिक्षा और समग्र समाज पर वास्तविक प्रभाव डाला हो। वहीं, इस उपलब्धि के बाद आदर्श कुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान आदर्श कुमार ने शिक्षा व कौशल विकास के क्षेत्र में अपने अनुभवों को साझा किया। साथ ही राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की।

कौन है आदर्श कुमार?

18 साल के आदर्श का पालन-पोषण अकेले उनकी मां ने किया है। आदर्श की मां दूसरे के घरों में झाड़ू-पोछा का काम करके उनकी पढ़ाई का खर्च उठाती थीं। उसने 14 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। आदर्श महज 1 हजार रुपए और एक पुराने लैपटॉप के साथ कोटा पहुंचे, इस विश्वास के साथ कि शिक्षा ही उसके लिए मुक्ति का मार्ग हो सकती है।

कोचिंग की फीस ना होने के कारण, आदर्श ने लाइब्रेरी के मुफ्त वाईफाई का उपयोग करके स्व-अध्ययन किया और नेटवर्किंग की। फिर उसने एक कार्यक्रम में अपने स्टार्टअप का विचार प्रस्तुत किया। वर्ष 2023 में आदर्श ने स्किल्जो नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो वंचित छात्रों को नेतृत्व और प्रशिक्षण के अवसर देता है। अब तक यह प्लेटफॉर्म 20 हजार से अधिक छात्रों तक पहुंच चुका है। इसके अलावा आदर्श ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान और सरकारी स्कूलों की स्थापना जैसी कई सामाजिक पहलें चलाईं।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!