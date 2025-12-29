Bihar News: नवादा में बंद कमरे में अंगीठी जलाना बना जानलेवा, दो की मौत, तीन की हालात नाजुक

बिहार के नवादा जिले में कड़ाके की ठंड से बचने की कोशिश एक परिवार के लिए भयानक त्रासदी में बदल गई।

Bihar News: बिहार के नवादा जिले में कड़ाके की ठंड से बचने की कोशिश एक परिवार के लिए भयानक त्रासदी में बदल गई। शनिवार (27 दिसंबर) की रात बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोना दो लोगों की जान ले गया, जबकि तीन महिलाएं गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

एक कमरे में सो रहे थे पांच लोग, सुबह टूटा मातम

जानकारी के अनुसार, ठंड अधिक होने के कारण परिवार के पांच सदस्य एक ही कमरे में सो रहे थे। रात में गर्मी के लिए कमरे के भीतर अंगीठी जलाई गई थी, लेकिन कमरा पूरी तरह बंद होने के कारण हवा के आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं थी। रात को अंगीठी से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कमरे में भरती चली गई। ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैस के प्रभाव से सभी लोग बेहोश हो गए।



मृतकों और घायलों की पहचान

इस हादसे में 50 वर्षीय श्री यादव और उनके 1 वर्षीय नाती आशीष कुमार की मौत हो गई।

गंभीर रूप से घायल महिलाओं में शामिल हैं—

सरो देवी (पत्नी)

इंदु देवी (बेटी)

सपना कुमारी (नतनी)

तीनों को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर उपचार के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है।

सुबह दरवाजा नहीं खुला, तब सामने आया खौफनाक मंजर

रविवार सुबह जब घर के अन्य सदस्यों ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने किसी तरह दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। कमरे में मौजूद पांचों लोग बेसुध हालत में पड़े थे। तुरंत सभी को बाहर निकालकर पावापुरी मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान श्री यादव और उनके मासूम नाती ने दम तोड़ दिया।

गांव में पसरा मातम, पुलिस जांच में जुटी

घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। परिजन नीतीश कुमार ने बताया कि “रात में सब ठीक था, किसी को अंदाजा नहीं था कि सुबह ऐसा मंजर देखने को मिलेगा।” पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

बंद कमरे में अंगीठी बेहद खतरनाक

बंद कमरे में अंगीठी या कोयले का उपयोग जानलेवा साबित हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस न तो दिखती है और न ही इसकी कोई गंध होती है, जिससे लोग खतरे को समझ नहीं पाते। ठंड से बचाव के लिए कमरे में वेंटिलेशन जरूर रखें, सुरक्षित हीटर या गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति विशेष सावधानी बरतें।