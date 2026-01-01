Small Savings Schemes Interest Rate: सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर लिया बड़ा फैसला, ब्याज दरों पर हुआ ये ऐलान

नए साल की शुरुआत से ठीक पहले केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) पर ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है।

Small Savings Schemes Interest Rate: नए साल की शुरुआत से ठीक पहले केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) पर ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (1 जनवरी से 31 मार्च 2026) के लिए सभी लोकप्रिय स्कीमों की दरों को पिछले तिमाही जितना ही रखने का फैसला किया है। इससे निवेशकों को स्थिर रिटर्न की गारंटी मिली रहेगी।

लगातार सातवीं तिमाही कोई बदलाव नहीं

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, PPF, NSC, SCSS, Sukanya Samriddhi Yojana सहित सभी पोस्ट ऑफिस स्कीमों की ब्याज दरें अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही वाली ही रहेंगी। यह लगातार सातवीं तिमाही है जब सरकार ने इन दरों में कोई फेरबदल नहीं किया। आखिरी बदलाव अप्रैल 2024 में हुआ था, जब कुछ स्कीमों की दरें बढ़ाई गई थीं।

जनवरी-मार्च 2026 के लिए प्रमुख स्कीमों की ब्याज दरें

सरकार की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक, निवेशकों को इन योजनाओं पर निम्नलिखित दरों से रिटर्न मिलेगा:

Public Provident Fund (PPF): 7.1%

Senior Citizen Savings Scheme (SCSS): 8.2%

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY): 8.2%

National Savings Certificate (NSC): 7.7%

Kisan Vikas Patra (KVP): 7.5% (115 महीनों में दोगुना)

Post Office Monthly Income Scheme (MIS): 7.4%

Post Office Recurring Deposit (RD): 6.7%

Post Office Savings Account: 4.0%

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की दरें इस प्रकार हैं:

1 साल: 6.9%

2 साल: 7.0%

3 साल: 7.1%

5 साल: 7.5%

क्यों रखी गईं दरें स्थिर?

वित्त मंत्रालय श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों के आधार पर इन दरों को तय करता है। समिति ने सुझाव दिया था कि ब्याज दरें 10 साल के G-Sec yields से 25 से 100 बेसिस पॉइंट ऊपर रखी जाएं। हालांकि बाजार में बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट के बावजूद सरकार ने निवेशकों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों और मध्यम वर्ग की बचत को ध्यान में रखते हुए दरें कम नहीं कीं। इससे लाखों निवेशकों को राहत मिली है।

निवेशकों के लिए अच्छी खबर

ये स्कीम्स सुरक्षित निवेश का बेहतरीन विकल्प हैं, क्योंकि इन पर सरकार की गारंटी होती है। SCSS और SSY सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली योजनाएं बनी हुई हैं, जो बैंक FD से काफी बेहतर हैं। वहीं PPF टैक्स बचत के साथ लंबी अवधि की बचत के लिए आकर्षक बना हुआ है।

नए साल में अगर आप भी सुरक्षित निवेश की योजना बना रहे हैं, तो ये small savings instruments आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिर दरें निवेशकों के लिए विश्वसनीयता और योजना बनाने में आसानी प्रदान करती हैं।